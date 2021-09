OM Mercato : Boubacar Kamara à la Juventus, la menace s'amplifie

Publié par Timothée Jean le 02 septembre 2021 à 22:15

Entré dans sa dernière année de contrat avec l’ Olympique de Marseille, Boubacar Kamara suscite toujours l’intérêt de plusieurs clubs de Serie A. La Juventus serait le plus grand d’entre eux.

OM Mercato : Kamara transféré à la Juventus dès janvier 2022 ?

L’ OM a fait beaucoup parler de lui cet été avec son recrutement sensationnel. Très actif sur le marché des transferts, le club olympien a enregistré l’arrivée de dix nouveaux renforts et souhaitait réduire son effectif. Boubacar Kamara, l’une des plus grandes valeurs marchandes du club, figurait alors sur la liste des possibles partants. Et après une longue période de suspense, le feuilleton autour du minot n'a pris fin que dans les dernières heures du mercato.

Le joueur de 21 ans est resté au sein de son club club formateur, malgré les offres successives de Newcastle et l’AS Monaco. Toutefois, l’avenir de Boubacar Kamara est toujours incertain à l'Olympique Marseille. Le milieu défensif n’a pas prolongé son contrat expirant en juin 2022. Si sa situation contractuelle n’évolue pas, il sera libre de négocier avec le club de son choix dès janvier prochain dans la perspective d’un départ gratuit à l’issue de la saison. Spécialiste des recrues à zéro euro, la Juventus se serait déjà positionnée sur le dossier.

D’autres clubs de Serie A à l’affût

En effet, selon les informations de Tuttosport, la Juve serait très intéressée par le minot marseillais. Le club turinois observe avec beaucoup d’attention la situation du joueur de l’Olympique de Marseille et envisagerait d’entamer des négociations pour son transfert dès l’ouverture du prochain mercato hivernal. Seulement, la Juventus n’est pas le club à surveiller de très près l’évolution de ce dossier.

La source révèle que Boubacar Kamara intéresse également d’autres cadors de Serie A, sans pour autant dévoilé leur identité. Rappelons que l’AC Milan, la Lazio Rome et l’Inter Milan an étaient notamment annoncés sur les traces du jeune marseillais cet été, mais aucun de ces clubs n'est passé à l'action pour l'instant. Aussi, Boubacar Kamara aurait déjà pris sa décision concernant son avenir. Il serait désormais prêt à prolonger son contrat afin que l’ OM bénéficie de liquidités grâce à son probable départ. Les éventuels prétendants sont donc prévenus.