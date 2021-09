OM Mercato : Ce coup improbable tenté par Pablo Longoria

Publié par Ange A. le 04 septembre 2021 à 08:35

Malgré son intense activité sur le marché des transferts, Pablo Longoria n’a pas recruté d’avant-centre cet été. Dans les derniers jours, le président de l’Olympique de Marseille aurait tenté de réaliser un énorme coup double.

Un célèbre duo de Ligue 1 ciblé par Pablo Longoria

Pour son premier mercato, Pablo Longoria avait promis un été de folie à l’Olympique de Marseille. Avec ses onze recrues arrivées pendant la fenêtre des transferts, le président de l’OM a tenu sa promesse. Seulement, le patron du club phoccéen n’a pas offert de nouvel avant-centre à Jorge Sampaoli. Actuellement blessé, Arkadiusz Milk, qui devrait signer son retour à la compétition en octobre, est le seul numéro 9 de métier dont dispose Marseille. En son absence, le coach marseillais a repositionné Dimitri Payet en faux 9 avec un certain succès (3 buts et une passe décisive). Comme le révèle La Provence, le président marseillais a tenté de s’offrir l’un des deux duos les plus en vue de Ligue 1 ces dernières saisons.

Laborde et Delort dans le viseur de l’OM cet été

Le journal régional assure en effet que Pablo Longoria aurait souhaité recruter Andy Delort et Gaëtan Laborde cet été. Les deux hommes, déjà auteurs de 5 buts cette saison (3 pour Laborde et 2 pour Delort) ont quitté le Montpellier Hérault. Un temps annoncé proche de Marseille, Delort a fini par rejoindre l’OGC Nice de Christophe Galtier. Quant à Laborde, il s’est engagé avec le Stade Rennais. Selon la même source, l’OM n’a pas réussi à s’offrir ce duo en raison du regard vigilant de la DCNG et de la difficulté du club à vendre. Le mercato restant néanmoins ouvert dans certains pays, le président marseillais peut toujours espérer recruter un vrai 9 afin de compenser la longue absence d’Arkadiusz Milik.