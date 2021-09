ASSE Mercato : Une décision radicale de Claude Puel dévoilée !

Publié par JEAN-LUC D le 05 septembre 2021 à 21:08

À la recherche d’un attaquant cet été, l’ ASSE et Claude Puel se sont positionnés sur Mostafa Mohamed et l’affaire a été annoncée comme d’ores et déjà bouclée. Finalement, le buteur égyptien n’a pas quitté Galatasaray pour le Forez. Les raisons sont désormais connues.

Les 4 raisons qui ont poussé Puel à dire non

Après l’échec de la tentative de l'hiver dernier, l’AS Saint-Étienne est revenu à la charge pour Mostafa Mohamed. Le joueur de 23 ans a même été prêté aux Verts par Galatasaray après quelques jours de négociations entre les deux clubs. Mais Claude Puel et les dirigeants stéphanois ont finalement renoncé au deal pour quatre raisons essentielles selon les renseignements recueillis par le site spécialisé Peuple Vert. La première raison à l’échec Mostafa Mohamed, c'est que l’ancien avant-centre du Zamalek est toujours entouré des mêmes personnes qui ont fait capoter sa venue à Saint-Étienne en janvier 2020. L’ASSE n’a donc pas voulu s’asseoir à la même de négociations avec ces derniers.

La deuxième, c'est que le natif de Gizeh n’a pas fait preuve d'un grand professionnalisme à Galatasaray, trop obnubilé par les nuits stambouliotes. Ensuite, il y a que Mostafa Mohamed est toujours lié à Zamalek et il était donc impossible pour les Verts de conclure un deal avec un club ne possédant aucun droit sur le joueur, et l’ASSE ne voulait pas engager des pourparlers avec le club égyptien. Sans compter que l’AS Saint-Étienne n’avait pas vraiment les moyens pour la finalisation d’un dossier aussi complexe. Toutefois, le compatriote de Mohamed Salah pourrait finalement attendre l’hiver pour débarquer en Ligue 1, mais loin de Bordeaux.

Mercato ASSE : Mostafa Mohamed à Bordeaux cet hiver ?

En effet, d’après les indiscrétions du journaliste Clement Carpentier de 20Minutes, « Mostafa Mohamed a refusé le PSV et surtout le Rayo Vallecano. Le club espagnol proposait le double en salaire et un transfert direct avec Galatasaray. » Le confrère précise cependant que c’est « possible que Bordeaux retente le coup en janvier. » Déçu de ne pas avoir pu changer d’air cet été et rejoindre notamment la Gironde, il pourrait finalement débarquer en hiver si Gérard Lopez veut toujours de ses services.