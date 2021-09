PSG Mercato : Déjà une menace pour Paris dans ce dossier à 0€

Publié par Ange A. le 06 septembre 2021 à 08:10

Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo prépare déjà le prochain mercato estival. Le responsable du PSG souhaite de nouveau boucler une signature gratuite à l’AC Milan. Mais il n’est pas le seul dans ce dossier.

Un nouveau dossier à 0€ en préparation au PSG

Privé du titre de champion de France la saison dernière, le Paris Saint-Germain s’est considérablement renforcé à moindre coût cet été. Le PSG n’a déboursé que 60 millions pour le transfert d’Achraf Hakimi et 7 millions pour le prêt du milieu portugais Nuno Mendes. Pour le reste, Paris a signé des grands noms du football gratuitement. Lionel Messi, Sergio Ramos, Giorginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma ont rejoint la capitale sans qu’aucune indemnité de transfert ne soit versée à leurs anciens clubs. Directeur sportif parisien, Leonardo souhaite de nouveau réaliser un recrutement low-cost dans un an. Raison pour laquelle il s’intéresserait à Franck Kessié. Le milieu de 24 ans entre dans la dernière année de son contrat avec l’AC Milan.

Une grosse menace anglaise signalée pour Franck Kessié

Comme l’indique La Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain doit composer dans ce dossier avec la concurrence de Tottenham. S’il confirme l’intérêt des Spurs, Calcio Mercato assure également que le club anglais n’entend pas attendre l’été prochain pour passer à l’offensive. Le pensionnaire de Premier League compte proposer un échange à l’AC Milan pour Franck Kessié. Le portail italien révèle en effet que le club londonien compte inclure Tanguy Ndombélé dans le deal. Recruté contre 60 millions en 2019 en provenance de l’Olympique Lyonnais, le milieu de 24 ans est un flop du côté des Spurs. Comme pour dire que la menace est réelle pour le PSG qui espère recruter l’international ivoirien (44 sélections/ 3 buts) gratuitement.