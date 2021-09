PSG : Après Messi, une nouvelle signature de prestige officialisée

Publié par JEAN-LUC D le 06 septembre 2021 à 10:46

Cet été, le PSG a choqué la planète avec l’arrivée libre de Lionel Messi en provenance du Barça. Et depuis, le club de la capitale ne s’arrête plus. Une nouvelle signature de prestige vient ainsi d’être officialisée ce lundi chez les Rouge et Bleu.

Le PSG annonce un partenariat avec Dior pour 2 ans

Après un mercato estival de folie, notamment avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Nino Mendes, le Paris Saint-Germain continue sa politique de développement à l’international. Il faut dire que depuis l’avènement du QSI en 2011, le PSG cherche toujours à grandir et à être présent aux quatre coins du globe. Et il ne faut pas seulement une belle équipe pour y arriver.

Nasser Al-Khelaïfi et les siens travaillent à la mise en place de bases solides avec le développement de l’image du club ainsi que la diversification des revenus. Depuis ces dernières années, le PSG est passé dans la cour des grands avec une multiplication de ses partenariats. Ce lundi matin, c’est la maison de haute couture Dior qui vient associer son image et son nom au Paris SG pour les deux prochaines années. Une grande première dans le monde du sport pour cette marque de luxe.

Le communiqué officiel du PSG

« Le Paris Saint-Germain et la maison Dior ont signé un partenariat de 2 ans. Dès cette saison, Dior crée ainsi la garde-robe officielle du Club parisien et habillera l’équipe des Rouge & Bleu. C’est la première fois que la maison Dior s’associe à un club de sport. À travers ce partenariat, le Paris Saint-Germain poursuit son avancée pionnière dans l’univers de la mode et du lifestyle ; il partage avec la maison Dior une même passion pour Paris qu’ils contribuent, par leur créativité, à faire rayonner à travers le monde.

À l’occasion de cette collaboration unique, Kim Jones, le Directeur Artistique des collections masculines de Dior, signe des créations inédites pour les deux saisons à venir. Décontracté ou formel, cet élégant vestiaire conjugue nuances noires et bleu marine – dans une tonalité spécialement imaginée pour l’équipe du Paris Saint-Germain. Le look casual se compose notamment d’un blouson Harrington, d’un pull et d’un polo en maille, tous rehaussés d’un patch brodé « Paris Saint-Germain » et des initiales « CD Icon » ainsi que des derbies Dior Explorer* en cuir noir, ponctuées de l’iconique Dior Oblique.

Atemporelle, la tenue habillée comprend un manteau en cachemire, une veste, une chemise et un pantalon, mais aussi une paire de derbies en cuir noir Dior Timeless*. Autant de pièces sublimées par de subtils détails, reflets des savoir-faire d’excellence de Dior. Symboles de raffinement, l’emblématique sac Saddle, en cuir de veau grainé noir, ainsi qu’une cravate en jacquard ornée du logo « Paris Saint-Germain » assorti, une écharpe en cachemire et une ceinture réversible – noire ou bleu marine – complètent également chaque silhouette. »

*La semelle intérieure des chaussures est embossée, avec un film argent, du numéro de maillot des joueurs.