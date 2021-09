PSG Mercato : Un gros coup se confirme déjà pour cet hiver !

Publié par JEAN-LUC D le 06 septembre 2021 à 20:10

À peine le mercato estival terminé, Leonardo s’active déjà pour le marché de janvier. Le directeur sportif du PSG est ainsi annoncé sur un très gros coup depuis l’Italie. Il a même lancé les grandes manoeuvres dans ce sens.

Leonardo a évoqué le dossier Kessié avec Maldini

Samedi, La Gazzetta dello Sport a révélé qu’après avoir arraché Gianluigi Donnarumma à l’AC Milan cet été, le Paris Saint-Germain s’active pour récupérer un autre cadre des Rossoneri, Franck Kessié. Ce lundi, Calciomercato a lui aussi évoqué ce dossier en assurant que Leonardo pourrait même lancer une offensive dès cet hiver pour le milieu de terrain de 24 ans. C’est désormais au tour de Foot Mercato de confirmer la probable arrivée au PSG de l’international ivoirien.

« Selon nos informations, le PSG est même déjà passé à l’action. D’abord, en préparant le terrain avec le milieu et son agent. Le club parisien pourrait lui offrir un salaire avoisinant les 9 M€ annuels nets, alors que la dernière offre formulée par l’AC Milan pour son international ivoirien s’élevait à 6,8 M€ annuels net. Ensuite, en discutant avec le club italien, via Paolo Maldini, le directeur technique du club. Leonardo et Maldini ont évoqué une possible négociation en janvier prochain, si jamais Kessié était décidé à quitter le club », assure le site sportif. Le Paris SG a même déjà concocté un plan pour mettre la main sur le teigneux milieu de terrain défensif du club lombard.

Le plan du PSG pour convaincre l’AC Milan

En fin de contrat le 30 juin prochain, Franck Kessié réclame un salaire que l’AC Milan ne semble pas disposé à lui accorder. L’ancien pensionnaire de l’Atalanta Bergame peut donc prétendre à un départ dès l’ouverture du mercato hivernal contre une indemnité de transfert raisonnable. Le jeune compatriote de Didier Drogba peut aussi signer un préaccord avec le club de son choix et attendre la fin de saison pour le rejoindre. Mais à Paris, Leonardo veut récupérer le protégé de Stefano Pioli dès le mois de janvier.

Pour y parvenir, le directeur sportif parisien serait enclin à proposer un échange de joueurs incluant les Parisiens Leandro Paredes et Mauro Icardi et le Milanais Kessié. Quitte aux Italiens de choisir entre l’un des deux joueurs du Paris Saint-Germain.

Affaire à suivre donc…