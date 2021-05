PSG Mercato : Mohamed Salah, une grosse opération dévoilée !

Publié par JEAN-LUC D le 26 mai 2021 à 22:00

L’incertitude autour de l’avenir de Kylian Mbappé pousse le PSG à sonder d’autres grands attaquants dans l’optique d’un transfert cet été. Mohamed Salah, la star égyptienne de Liverpool, est bien placé sur la liste de Leonardo et l’affaire semble déjà prendre forme.

Le clan Mohamed Salah fait le forcing auprès du PSG

« Une prolongation chez les Reds ? Personne ne me parle de ça, donc je ne peux pas en dire davantage. Personne dans le club ne me parle de quoi que ce soit alors, je ne sais pas », déclarait Mohamed Salah le mois dernier sur la chaîne anglaise Sky. Arrivé en 2017 contre un chèque de 42 millions d’euros et sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ancien ailier droit de l’AS Roma n’écarte pas forcément un départ de Liverpool cet été si une bonne occasion se présente. Cela tombe bien puisque le Qatar rêve de faire de lui la prochaine tête de gondole du PSG, aux côtés de Neymar, si Kylian Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid.

Cependant, The Transfer Window Podcast révèle ce mercredi que Mohamed Salah ne veut pas aligner son avenir sur celui de Mbappé. Intéressé par le projet parisien et la perspective de jouer avec Neymar, le protégé de Jürgen Klopp a demandé à son agent de se rapprocher du PSG afin de voir s’il est possible qu’un transfert se réalise même si Mbappé ne quitte pas la capitale française cet été. Toujours selon le média anglais, un accord total pourrait intervenir rapidement si toutes les parties trouvent un terrain d’entente dans les jours ou semaines à venir. Mohamed Salah serait donc plus qu’une simple alternative estivale pour le Paris Saint-Germain ?

Mohamed Salah vraiment dans les cordes du PSG ?

Selon le journal Le Parisien, « à ce jour, la tendance dessine clairement un départ » de Salah, qui a empilé les titres à Liverpool avec une Ligue des champions (2019), une finale perdue l’année d’avant, le titre de champion d’Angleterre en 2020, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2019. Le double Ballon d’Or africain (2017, 2018) pense avoir fait le tour chez les Reds et envisage sérieusement de changer d’air cet été. Mais un journaliste anglais ne croit pas du tout le Paris Saint-Germain capable de déloger Salah à l’heure actuelle.

« Je serais vraiment surpris si l'un des trois attaquants de Liverpool partait cet été. On parle beaucoup de Salah, mais dans l'état actuel des choses, je n'ai aucune raison de douter que son engagement continue. Il a été immense cette saison. Je ne vois vraiment pas qui pourrait l'acheter », a déclaré James Pearce, journaliste de The Athletic et correspondant du média à Liverpool.

Reste à savoir si le PSG osera tenter ce gros coup.