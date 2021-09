OM Mercato : Une offensive programmée dans le dossier Almada

Publié par Timothée Jean le 07 septembre 2021 à 20:02

Un temps dans les petits papiers de Pablo Longoria à l’ OM, Thiago Almada est finalement resté à Vélez Sarsfield cet été. Mais le prodige argentin ne devrait pas s’éterniser au sein de son club formateur.

OM Mercato : Almada transféré à Atlanta en janvier 2022 ?

Grand espoir du football argentin et de Vélez Sarsfield, Thiago Almada était annoncé un peu partout lors du dernier mercato estival. En France, l’Olympique de Marseille était très intéressé par son profil. Et si les négociations entre les dirigeants marseillais et leurs homologues argentins ont échoué, le jeune milieu offensif tenait une autre porte de sortie. Atlanta United était très également intéressé par son profil.

La franchise américaine était même proche de rafler la mise dans les derniers instants du mercato. Mais le transfert de Thiago Almada en MLS a finalement capoté en raison d'un problème de visa. Le milieu offensif argentin de 20 ans est resté en Argentine cette saison. Sauf que le club américain n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l’Atlanta United compte revenir à la charge pour Thiago Almada lors du prochain mercato hivernal. « Atlanta United envisage toujours de le recruter en janvier. Les contacts vont reprendre prochainement afin de finaliser l'accord pour la prochaine fenêtre de transfert », a expliqué le journaliste italien sur son compte.

Marseille s’est retiré du dossier Almada

Rappelons que le club de Velez réclamait entre 15 et 20 millions d'euros pour laisser filer Thiago Almada cet été. Une somme jugée trop conséquente pour le président Pablo Longoria. Le dirigeant marseillais s'est alors tourné vers d'autres profils lors de ce mercato d'été et est finalement parvenu à mettre la main sur Amine Harit.

L’international marocain a rejoint le club phocéen en provenance de Schalke 04 sous la forme d’un prêt. Ainsi, on voit mal l’Olympique de Marseille retenter sa chance pour la pépite argentine. La voie semble donc totalement dégagée pour l’Atlanta United, qui aurait déjà conclu un accord économique avec Vélez pour le transfert du jeune joueur.

Top 10 des meilleurs transferts du mercato estival