Real Madrid Mercato : Marcelo vers une destination surprenante ?

Publié par Timothée Jean le 08 septembre 2021 à 08:22

De moins en moins utilisé au Real Madrid, Marcelo est poussé vers la porte de sortie. L’expérimenté défenseur brésilien se dirigerait même vers une destination surprenante.

Marcelo vit peut-être sa dernière semaine sous les couleurs du Real Madrid. Alors qu'il dispute sa quatorzième saison en Liga, l’international brésilien traverse actuellement une période difficile à Madrid et n'a jamais semblé autant contesté. Depuis plusieurs semaines maintenant, le latéral gauche a perdu son statut de titulaire indiscutable au Real Madrid au profit de Ferland Mendy, désormais bien installé à son poste.

Cette situation ne plait pas au joueur de 33 ans, qui pourrait même quitter le navire madrilène dès cette saison afin de retrouver plus de temps sous d’autres cieux. Et ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Annoncé depuis l'été dernier dans le viseur de la Juventus, le latéral gauche du Real Madrid se dirige désormais vers la Turquie, où le mercato estival est encore ouvert jusqu'au 8 septembre prochain.

Son salaire pose problème

Le média turc Milliyet révèle en effet que la direction de Fenerbahçe insiste pour attirer Marcelo cet été. Et l’idée d'être un titulaire indiscutable au sein du club turc ne laisserait pas insensible le joueur de 33 ans. Seulement, le salaire élevé du défenseur madrilène reste un obstacle majeur dans ce dossier.

Marcelo perçoit environ 8 millions d’euros par an au Real Madrid, un salaire annuel qui semble hors de portée des finances du club turc. C’est la raison pour laquelle, selon les informations du journal AS, les dirigeants de Fenerbahçe préfèreraient attendre que le défenseur brésilien soit libre de tout contrat le 1er juillet prochain pour tenter de le recruter gratuitement. Mais reste à savoir si d’ici là, Marcelo ne prolongera pas son contrat expirant en juin prochain avec le Real Madrid. Tout reste encore possible dans ce dossier.