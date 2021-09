PSG Mercato : Donnarumma craque, Navas poussé vers la sortie ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 septembre 2021 à 07:02

Arrivé librement en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma, barré par Keylor Navas, n’a pas encore disputé la moindre minute en match officiel avec le PSG. Aux dernières nouvelles, le club de la capitale pourrait être poussé à trancher dans ce dossier.

Mercato PSG : Keylor Navas a du souci à se faire

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma commence déjà à se lasser de son statut de remplaçant. En effet, si Keylor Navas garde la confiance de son entraîneur depuis le début de la saison, l’international italien de 22 ans semble ne plus vouloir trop attendre avant de faire ses grands débuts en match officiel à tel point que l’ancien gardien du Real Madrid pourrait avoir du souci à se faire. En effet, d’après les informations de Don Balon, le jeune champion d’Europe commence à gérer difficilement sa frustration de toujours rester sur le banc de touche.

Le média espagnol révèle notamment que Donnarumma ne supporte plus déjà sa situation de numéro 2, une première dans sa jeune carrière puisqu’il était titulaire indiscutable dans les perches de l’AC Milan ainsi que de la Squadra Azzurra. Don Balon précise donc que Pochettino va devoir agir en conséquence dans les prochains jours. Toujours selon la même source, l’entraîneur parisien songe d’ores et déjà à un changement qui devrait intervenir un peu plus tard durant la saison.

Du statut de numéro 1, Keylor Navas devrait ainsi être poussé progressivement sur le banc pour laisser la place à Donnarumma. Mais le coach argentin aimerait procéder avec tact afin d’éviter de manquer de respect à l’international costaricien, véritable chouchou au Parc des Princes. Une situation qui pourrait toutefois pousser Navas à reconsidérer sa présence à Paris.

Keylor Navas intéresse un club italien

Arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid, Keylor Navas est conscient qu’il n’a pas droit à l’erreur depuis le renfort de Gianluigi Donnarumma. Le portier de 34 ans sait qu’en cas de baisse de régime, il devrait rapidement céder sa place et devenir la doublure du compatriote de Marco Verratti. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Navas pourrait donc être intéressé par un changement d’air lors du prochain mercato hivernal. Et cela tombe bien puisque selon Todofichajes, la Juventus Turin est intéressée par le numéro 1 du Paris Saint-Germain. Estimé à 12 millions d’euros, le natif de San Isidro de El General pourrait ainsi faire l’objet d’une offre de la part des Bianconeri.

Affaire à suivre donc…