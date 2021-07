PSG Mercato : Un mauvais présage annoncé pour Keylor Navas

Publié par Ange A. le 15 juillet 2021 à 11:26

Récemment prolongé par le Paris Saint-Germain, Keylor Navas voit débarquer une menace de taille en la personne de Gianluigi Donnarumma. Une menace d’ailleurs confirmée par Christophe Lollichon, le coach des gardiens de Chelsea.

Donnarumma signe, Keylor Navas bientôt sur le banc ?

Mercredi, le Paris Saint-Germain a enfin officialisé la signature de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien, récent vainqueur de l’Euro 2020 dont il a été désigné meilleur joueur, s’est engagé pour 5 ans avec le PSG. Pour Christophe Lollichon, entraîneur des gardiens de Chelsea, cette signature est loin de faire les affaires de Keylor Navas. Pour le spécialiste, le Costaricien va perdre sa place de numéro 1 à Paris. « Selon moi, il n’y va pas pour être numéro 2, pas plus que Navas d’ailleurs. Donc il y a deux solutions, soit il part en prêt, soit il est numéro 1. Il y a deux ans, il aurait pu être challenger, mais là vous ne prenez pas Donnarumma pour le mettre sur le banc […] Si les deux restent, je pense que ça ne peut être que Donnarumma titulaire », fait savoir l’encadreur dans les colonnes du journal Le Parisien.

Les ambitions de Donnarumma avec le PSG

Dans sa lancée, Christophe Lollichon indique que Gianluigi Donnarumma s’est mis à niveau pour relever de nouveaux défis. « Il a perdu du poids et participe plus au jeu. Avant, c’était un garçon qui était proche de sa ligne de but, donc il libérait des espaces et donnait des solutions aux attaquants », révèle-t-il. Ravie de sa signature, la dernière recrue parisienne a d’ailleurs dévoilé ses ambitions avec le club de la capitale. « Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters », a confié l’Italien, impatient de découvrir la Ligue des champions. Keylor Navas est donc prévenu.