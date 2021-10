ASSE : Un ancien Vert raconte son souvenir marquant de Sainté

Publié par ALEXIS le 14 octobre 2021 à 10:20

Ancien joueur de l’ ASSE, Daisuke Matsui a gardé de bons souvenirs du club ligérien lors de son unique saison dans le Forez. Il s'est confié à L'Équipe ce jeudi.

ASSE : Daisuke Matsui, « j'ai même rencontré mon idole Platini »

Daisuke Matsui n’a pas oublié l’ ASSE 12 ans après son passage chez les Verts. Dans des propos dans le quotidien sportif, il est revenu sur les souvenirs gravés dans sa mémoire, notamment sa rencontre avec Michel Platini. Il a expliqué d’abord comment il est arrivé à l’AS Saint-Étienne en provenance du Mans FC.

« En 2008, Paul Le Guen, alors entraîneur du PSG, m'a fait venir pour prendre un café à Paris. Il me voulait absolument la saison suivante. J'ai attendu l'offre, elle n'est jamais venue. J'ai peut-être été trop sage, respectueux de mon club à la japonaise », a raconté le milieu offensif de 40 ans. « Je ne regrette pas pour autant d'être parti à Saint-Étienne. Chaque match dans le Chaudron était une expérience unique. Je voulais sentir les supporters stéphanois derrière moi. Un jour, dans les vestiaires de Geoffroy-Guichard, j'ai même rencontré mon idole Michel Platini. Le Vert m'a fait rêver », a raconté le Japonais.

Le Japonais est passé dans 4 clubs français

Daisuke Matsui a porté le maillot de l’ ASSE lors de la saison 2008-2009. Il a joué 27 matchs avec les Verts, pour un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. En dehors du Mans (2004-2008) et de Sainté, il a défendu les couleurs de Grenoble Foot (2009-2011) et du Dijon FCO (2011-2012) dans le championnat français. International japonais entre 2003 et 2011, le natif de Kyoto totalise 31 sélections avec les Samouraï Blue. Rentré dans son pays natal, l’ancien joueur des Stéphanois a joué à Yokohama FC entre 2018 et 2020. Il avait rejoint le Sai Gon FC, au Vietnam en décembre 2020.