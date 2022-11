ASSE : Une légende de Saint-Étienne fait un gros constat sur le club

Publié par ALEXIS le 03 novembre 2022 à 22:39

Ancienne gloire de l’ ASSE, Jean-Michel Larqué a fait des révélations sur son époque et la génération de Michel Platini. Il note une différence !

ASSE : Larqué pense que la génération de Platini était la meilleure

Ancien capitaine de l' ASSE, Jean-Michel Larqué (75 ans) est une légende du club ligérien. Il a joué 402 sous le maillot des Verts entre 1966 et 1977 et marqué 101 buts, selon Wikipédia. Avec l'équipe de l'AS Saint-Étienne, l’ancien milieu de terrain a remporté 7 fois le Championnat de France (1967, 1968, 1969, 1970,1974, 1975 et 1976). Il a aussi été vainqueur de la Coupe de France en 1970, 1974 et 1975. Jean-Michel Larqué était donc de l’épopée des Verts, marquée par la finale de la Coupe d’Europe des clubs champions, perdue contre le Bayern Munich en 1976 à Glasgow (en Écosse).

Cependant, il ne pense pas avoir évolué dans la meilleure équipe de l' ASSE. Dans ses propos confié à Eurosport dans le podcast Belle Trace, le joueur emblématique des Verts a déclaré : « Je pense qu'à Saint-Étienne, il y a eu des équipes techniquement meilleures que la nôtre, notamment la génération suivante et l'équipe de Michel Platini ».

« Peut-être même que Robert Herbin, qui avait connu notre époque, se disait que ce n'était pas possible qu'avec de meilleurs joueurs, on n'arrive pas à avoir de meilleurs résultats », a-t-il ajouté.

Herbin, une autre légende de Saint-Étienne évoquée par Larqué

Comme Jean-Michel Larqué, Robert Herbin est une légende de l’ ASSE. Ils ont joué dans la même équipe entre 1966 et 1972, mais Herbin s’était reconverti rapidement après avoir raccroché les crampons. Il avait ensuite été entraineur du club ligérien de 1972 à 1983. C’est donc sous lui que l' ASSE a raté la coupe d’Europe en 1976. Il avait ainsi dirigé la génération des Michel Platini… après celle de Jean-Michel Larqué, puis de Dominique Rocheteau. Il a disparu en avril 2020 et le centre d'entrainement de l' ASSE à l'Etrat a été baptisé à son nom.