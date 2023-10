En allant chercher Kylian Mbappé à l’AS Monaco à l’été 2017 contre 180M€, Nasser Al-Khelaïfi ne s’imaginait pas qu’il venait d’offrir une légende au PSG.

Kylian Mbappé dépasse Michel Platini

En panne avec le Paris Saint-Germain depuis quatre matches, Kylian Mbappé poursuit par contre sa belle lancée sous le maillot de l’équipe de France. Vendredi soir, l’attaquant de 24 ans a répondu aux moqueries du sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, en qualifiant à lui tout seul les Bleus pour l’Euro 2024. Auteur d’un doublé, le numéro 7 du club de la capitale française a permis au groupe de Didier Deschamps de s’imposer à Amsterdam devant les Oranje (2-0).

Mais au-delà de la qualification pour le prochain Euro, qui prendra place en Allemagne, Kylian Mbappé s’est surtout affirmé comme une légende du foot français puisqu’il dépasse désormais un certain Michel Platini au classement des buteurs de l’équipe de France. Et pour le journaliste Daniel Riolo, le protégé de Nasser Al-Khelaïfi a réalisé plus qu’un exploit.

L’hommage de Daniel Riolo à Kylian Mbappé

En inscrivant deux buts contre les Pays-Bas vendredi soir (2-1), Kylian Mbappé a détrôné Michel Platini à la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Avec un total de 42 buts, le génie du Paris Saint-Germain a désormais en ligne de mire Antoine Griezmann (44 buts), Thierry Henry (51 buts) et Olivier Giroud (54 buts). Pour le journaliste de RMC, à ce jour, Mbappé est vraiment le seul footballeur français qui dépasse Platini puisqu'il compte autant de sélection (72).

« C’est vraiment le seul joueur qui dépasse Platini. Ce qu'il fait en équipe de France est incroyable et ce depuis qu'il a mis les pieds dans cette équipe. Les autres (Giroud, Henry et Griezmann NDLR), on disait qu'ils dépassaient Platini, mais c'était anecdotique, car ça n'avait rien à voir en nombre de matchs », s’enflamme Daniel Riolo sur le plateau de l’After Foot, avant de comparer les deux légendes tricolores. « Oui, Mbappé est un attaquant et Platini était un 10, mais ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est le seul à être au-dessus de 0,5 de moyenne », a ajouté le chroniqueur sportif.