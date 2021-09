PSG : Nouvelle désillusion pour Pochettino avant Clermont

Publié par JEAN-LUC D le 08 septembre 2021 à 14:16

Quelle équipe du PSG évoluera face à Clermont samedi au Parc des Princes à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1 ? La question mérite d’être posée tant les blessures s’enchaînent chez les Rouge et Bleu au fil des jours.

Après Mbappé et Verratti, Kimpembe blessé

Après Kylian Mbappé et Marco Verratti, rentrés plutôt que prévu pour des blessures en équipe nationale, c’est au tour de Presnel Kimpembe de donner des sueurs froides au staff technique du Paris Saint-Germain. Titulaire pour la troisième fois de suite avec les Bleus, le défenseur central du PSG a été blessé mardi soir lors de la victoire face à la Finlande (2-0), au Groupama Stadium de Lyon.

Selon les premières indiscrétions lâchées par les médias, Kimpembe a ressenti une légère alerte après son troisième match consécutif en moins de sept jours avec sa sélection malgré une gêne récurrente à la cheville. En conférence de presse, Didier Deschamps a tenté de rassurer sur l’état du joueur de 26 ans, avouant notamment : « Kimpembe a un petit souci au tendon d’Achille. »

Mais pour le sélectionneur de l’équipe de France, « c’est la fatigue. Il fait partie du peu de joueurs qui ont enchaîné les trois matchs, il a tiré un petit peu sur la corde. » Difficile donc de voir Mauricio Pochettino aligner Presnel Kimpembe samedi au Parc des Princes contre Clermont à 17h.

PSG : Quel onze de Pochettino face à Clermont ?

En attendant le résultat des examens que va passer Presnel Kimpembe, cette nouvelle blessure est un nouveau coup dur pour Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain. Après Kylian Mbappé et Marco Verratti, incertains pour le match de samedi contre le promu Clermontois, le Titi parisien pourrait lui aussi manquer à l’appel dans l’antre du Paris SG. Surtout que tous les internationaux qui ont participé aux différents matchs de leurs sélections respectives vont être laissés au repos pour leur permettre de récupérer en vue du voyage à Bruges pour la première journée de Ligue des Champions mardi prochain.

Les Rouge et Bleu vont donc recevoir Clermont sans Neymar, Lionel Messi, Angel Di Maria, ni Leandro Paredes. Mauro Icardi, toujours en phase de reprise après son entorse acromio-claviculaire, va lui aussi manquer la 5e journée de Ligue 1 tandis que Kylian Mbappé a repris la course ce mardi. « Il pourrait figurer dans le groupe qui recevra Clermont, mais le staff ne prendra aucun risque avec lui, à quatre jours du premier rendez-vous de Ligue des champions, à Bruges », assure L’Équipe.

Pour faire face à l’actuel 3e du championnat, Pochettino pourrait compter sur Julian Draxler, Ismaël Gharbi (17 ans), Alexandre Fressange (20 ans) et Xavi Simons (18 ans). Ismaël Gharbi pourrait notamment fêter sa première titularisation avec l’équipe première du Paris SG. Georginio Wijnaldum pourrait être placé dans un poste de neuf et demi, « Draxler et Gharbi tournant autour de lui et trois milieux plus défensifs derrière. Pochettino a encore un peu plus de trois jours pour mûrir sa réflexion. Et espérer, peut-être, que le mollet de Mbappé le laisse en paix », rapporte le quotidien sportif.