PSG Mercato : Chelsea, Kimpembe lâche une petite bombe à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 01 septembre 2021 à 08:55

Pur produit du centre de formation des Rouge et Bleu, Presnel Kimpembe est lié au PSG jusqu’au 30 juin 2024. Annoncé dans les plans de son ancien mentor Thomas Tuchel à Chelsea, le défenseur central tricolore s’est prononcé sur son avenir.

Presnel Kimpembe se focalise sur le présent

Lors d’un entretien accordé à Prime Video, Presnel Kimpembe s’est à nouveau prononcé sur son avenir. Alors qu’il est parvenu à se faire une place de titulaire ces dernières années, le défenseur central tricolore n’écarte pas forcément de terminer sa carrière au Paris Saint-Germain.

« Finir ma carrière au PSG ? Quel joueur n’aimerait pas être au PSG aujourd’hui ? Surtout avec l’équipe qui se dessine. On a un effectif de grande qualité. Tous les grands joueurs aimeraient jouer ici, donc pourquoi pas. Je me focalise sur le présent, ça a l’air romantique tout ça, mais le football d’aujourd’hui ne l’est plus trop », a expliqué l’international français. Toutefois, selon des rumeurs venant de l’étranger, Kimpembe veut changer d’air à un an de la fin de son contrat, soit jusqu’en juin 2023. Le champion du monde 2018 n’exclurait pas de tenter une aventure à l’étranger à partir de l’été 2023.

Mais quelle destination pour Presnel Kimpembe ?

En effet, d’après les informations divulguées par RMC Sport, Presnel Kimpembe pourrait finalement changer d’avis et quitter le Paris Saint-Germain à un an de la fin de son contrat. Le champion du monde 2018 envisagerait donc un départ à l’été 2023 et serait tenté par un challenge à l’étranger. Après avoir vu débarquer l’ancien défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, l'international français se poserait beaucoup de questions par rapport à son temps de jeu.

Kimpembe serait donc entré dans une réflexion pour son avenir et envisagerait un départ comme Raphaël Varane, qui a quitté Real Madrid pour aller à Manchester United un an avant la fin de son contrat. Récemment, le nom de Kimpembe a été associé à Chelsea et au Real Madrid. En cas de départ, le Titi parisien pourrait aussi intéresser certains clubs italiens, dont la Juventus Turin, AC Milan ainsi que l’Inter Milan. En Espagne, d’autres écuries à part le Real Madrid pourraient aussi s’intéresser à son profil.