Atlético Mercato : La promesse de Griezmann aux supporters

Après deux saisons de galère au FC Barcelone, Antoine Griezmann a signé son retour à l’Atlético Madrid cet été. De retour à Madrid, l’international tricolore s’est fixé un objectif clair avec le champion d’Espagne en titre.

Antoine Griezmann libéré de son calvaire au FC Barcelone

Une nouvelle ère s’est ouverte au FC Barcelone cet été avec le départ de Lionel Messi puis celui d’Antoine Griezmann. Auteur d’un doublé avec les Bleus mardi, l’attaquant de 30 ans s’est confié pour la première fois aux médias du club espagnol. L’ancien Blaugrana n’a pas caché sa joie d’effectuer son retour chez les Colchoneros, deux ans après son transfert au FC Barcelone. Il est prêté cette saison avec option d’achat au pensionnaire du Wanda Metropolitano. « Je suis très heureux, très heureux, avec un sourire d'une oreille à l’autre. Je n’ai pas dormi pendant dix jours en attendant ce moment et j’en profite au maximum avec ma famille », a déclaré le nouveau numéro 8 du champion d’Espagne en titre. Celui-ci s’est fixé un objectif avec le club cette saison.

L’objectif de Griezmann avec l’Atlético Madrid

Pour son retour à l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann espère réaliser une année mémorable. « Je donnerai tout pour les supporters, qu’ils soient dans les tribunes ou à la télévision. Qu’ils sachent que je serai un joueur qui donnera tout et qui essaiera de tout faire pour qu’ils soient fiers de moi en tant que joueur, de ce nouveau numéro 8. Espérons qu’ensemble, nous pourrons passer des soirées et des nuits magiques et profiter. C’est mon objectif principal », s’est assigné pour mission le nouveau buteur du champion d’Espagne en titre. Celui-ci restait sur une mauvaise passe en Catalogne en ce début de saison. Il ne s’était pas encore montré décisif en trois apparitions en Liga avec le FC Barcelone.