Brésil : Après une grave opération, le roi Pelé donne de ses nouvelles

Publié par Thomas le 09 septembre 2021 à 11:02

Le monde du football retenait son souffle depuis plusieurs jours. Hospitalisé depuis le 31 août à cause d’une tumeur suspecte au côlon, la légende brésilienne Pelé s’était fait opérer ce lundi. L’ancien joueur âgé de 80 ans a donné de ses nouvelles sur Instagram aujourd'hui.

Une hospitalisation très préoccupante

Pelé avait informé il y a plusieurs jours, via ses réseaux sociaux, qu’il allait être sujet à des "examens de routines" qu’il n’avait pu faire auparavant à cause de la pandémie. Cependant, le Brésilien n’avait pas précisé qu’il allait rester hospitalisé. Les médias locaux commençaient alors à s’inquiéter quant à l’état de santé de leur idole, et certains d’entre eux annonçaient même des "problèmes de santé" découverts lors de ces examens. Un véritable coup de massue pour ses fans du monde entier, qui commençaient sérieusement à angoisser.

"Dès que les médecins auront terminé tous les examens, nous publierons un communiqué", avait alors informé l'AFP aux proches de Pelé. Lundi soir, l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo a annoncé qu'il s'agissait d'une opération liée à une tumeur au côlon.

Brésil : Le Roi Pelé rassure ses fans

Pelé a tenu à informer ses fans du monde entier ce jeudi après sa lourde opération subie plus tôt dans la semaine. Sur ses réseaux sociaux, la star brésilienne du ballon rond s’est voulue rassurante. Et a dirigé ses pensées à son ami Roberto Carlos, un chanteur brésilien endeuillé par le décès de son fils. “Je me remets bien, mais aujourd’hui je veux envoyer toute mon affection, mon amour et mes prières à mon grand ami Roberto Carlos. Je souhaite que Dieu réconforte ton cœur et que tu sois entouré de soins et de lumière”, a déclaré Pelé sur Instagram. Un véritable soulagement pour les fans de foot, qui voient de plus en plus la santé du Roi s’aggraver d’années en années.