Brésil : Hospitalisée, la légende Pelé dans un état critique !

Publié par Thomas le 30 novembre 2022 à 17:08

Véritable figure du football, la star brésilienne Pelé a été admise à l'hôpital ce mercredi après de nouvelles complications cardiaques.

Le monde du football retient son souffle, ce mercredi, l’ancien footballeur star du Brésil et légende du ballon rond, Pelé, a été admis d’urgence à l’hôpital ce mercredi suite à un problème cardiaque. Une information avancée par le média américain BNO News, qui rappelle que l’ex-joueur de 82 ans lutte actuellement contre un cancer.

Dans la foulée, le média brésilien ESPN confirme la nouvelle et évoque un "gonflement" anormal dans le corps du Brésilien. La source avance de surcroît que le traitement que prenait Pelé pour lutter contre son cancer se serait révélé inefficace. Pour rappel, en septembre 2021, la légende brésilienne avait subi une lourde opération après une tumeur descellée au niveau du colon.

Mondial 2022 : Quand Pelé félicitait Timothy Weah pour son but

L’annonce de son admission en soin à l’hôpital est une triste nouvelle pour les fans de football. Empêtré dans d’importants problèmes de santé, l’ancien attaquant de la Seleção s’était pourtant exprimé sur les réseaux sociaux la semaine passée pour féliciter Timothy Weah de son but avec les États-Unis lors de la Coupe du monde au Qatar.

« Félicitations. C’était un but magnifique. Continue de rêver, les rêves deviennent réels », avait écrit Pelé, toujours aussi bienveillant avec la jeune génération. Ce à quoi le joueur du LOSC avait répondu plein d’émotions : « Merci papa Pelé. C’est une telle bénédiction et un tel honneur de recevoir un message si inspirant du roi lui-même. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le monde et pour nous les jeunes hommes noirs. Gros câlins. »