Coupe du monde : LOSC, Timothy Weah honoré par le roi Pelé

Publié par ALEXIS le 24 novembre 2022 à 15:40

Félicité par Pelé pour son magnifique but contre le Pays de Galles, Timothy Weah, attaquant du LOSC, a remercié la légende du football.

Auteur du but des États-Unis contre le Pays de Galles (1-1) à la Coupe du monde 2022, Timothy Weah a reçu les honneurs de la part de Pelé. La légende brésilienne a félicité puis encouragé l’attaquant du LOSC. « Félicitations. C’était un but magnifique. Continue de rêver, les rêves deviennent réels », a-t-il écrit, dans un message sur les réseaux sociaux. Plus qu’honoré par ce message et fier de le recevoir du roi Pelé, le joueur de Lille a répondu humblement sur Instagram. « Merci papa Pelé. C’est une telle bénédiction et un tel honneur de recevoir un message si inspirant du roi lui-même. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le monde et pour nous les jeunes hommes noirs. Gros câlins. »

LOSC : Le message de Pelé va-t-il booster Timothy Weah pour la suite du Mondial

Espérons pour la sélection des États-Unis que Timothy Weah soit boosté par ce message de Pelé, dans la suite du Mondial. Après le match nul contre les Gallois, la Team USA affronte l’Angleterre ce vendredi à 20h, avant son dernier match décisif contre l’Iran, le mardi 29 novembre. En attendant la deuxième journée, le groupe B est dominé par la sélection anglaise (3 points). Elle a infligé une lourde défaite aux Iraniens, lundi (6-2).

Le N°22 du LOSC avait ouvert le score pour les Américains (1-0, 36e), mais avait concédé le nul, suite à l’égalisation de Gareth Bale sur penalty (1-1, 82e). Timothy Weah est international américain depuis mars 2018. Il compte 28 sélections avec la Team USA, pour 4 buts marqués. Il faut aussi indiquer que le premier buteur des USA à la Coupe du monde 2022 n'est autre que le fils de la légende du football, George Weah, Ballon d’Or 1995 et actuel président du Libéria.