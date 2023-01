PSG : Obsèques de Pelé, le Brésil accuse ouvertement Neymar

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2023 à 12:08

L’attaquant du PSG, Neymar, ne s'est pas rendu au Brésil pour assister aux funérailles de Pelé, décédé la semaine dernière. Ses compatriotes lui en veulent.

Ancien joueur de Santos comme Pelé, et très proche de la légende brésilienne dont il était considéré comme l'héritier, Neymar était logiquement attendu au Brésil pour un hommage national à Edson Arantes do Nascimento. Finalement, le numéro 10 du Paris Saint-Germain s’est fait représenter par son père. D’après les renseignements recueillis par le journal Le Parisien, « le club parisien compte sur son joueur en vue des prochaines échéances, alors que le calendrier de début d’année 2023 est particulièrement chargé. Un voyage express au Brésil à cette période de la saison n’aurait pas été approprié compte tenu de l’enchaînement de matchs qui attend le PSG en janvier. »

Neymar Sr a d'ailleurs fait un discours dans le stade de Santos afin de justifier l'absence de son fils. « C’est un triste moment pour la famille et pour nous tous. Aujourd’hui, c’est pour soutenir la famille, nous avons beaucoup perdu. Il a inspiré tant de gens et le sport, il nous a fait arriver ici aujourd’hui. Il a inspiré toutes les générations, il a toujours été une référence. C’est pourquoi mon fils m’a demandé d’être ici à sa place. Pour apporter un soutien à la famille », a déclaré le père de Neymar auprès des médias locaux. Des propos qui n’ont pas suffi à calmer la colère des Brésiliens contre le partenaire de Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Absent aux obsèques de Pelé, Neymar sous le feu des critiques

En effet, Neymar a été pris en grippe par les médias brésiliens pour son absence aux obsèques de Pelé. Sur le plateau de l’émission Brasil Urgente, le présentateur José Luiz Datena a sévèrement critiqué le protégé de Christophe Galtier. « Si Neymar voulait être libéré, il venait. Neymar aurait très bien pu faire pression sur le PSG pour venir ici. Il a déjà pressé plusieurs fois le club pour venir à des fêtes, pourquoi ne pas demander au PSG pour dire au revoir à Pelé ? Je pense que Neymar, en tant que joueur brésilien, avait l’obligation de venir voir le cercueil de Pelé pour lui dire au revoir. C’était important pour le football brésilien », a pesté le journaliste auriverde. Comme à son habitude, l’ancien milieu offensif du Barça se retrouve une nouvelle fois au coeur d'une polémique.