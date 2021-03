PSG : Une nouvelle fois, Pelé adoube Kylian Mbappé

Publié le 05 mars 2021 à 23:59

Joueur phare du PSG et de l'équipe de France, Kylian Mbappé bat des records dans les statistiques foot, mais n'est pas moins un joueur perfectible qui divise encore les suiveurs assidus de football. Pourtant, le jeune attaquant Français peut compter depuis de nombreuses années sur le soutien de la légende Pelé, qui a encore été très élogieux envers Mbappé.

Diamant brut du PSG, Kylian Mbappé encore perfectible ?

Une année pour se faire un nom à Monaco lui aura suffi. Depuis, Kylian Mbappé alterne entre confirmations et déceptions avec le Paris Saint-Germain. Toujours aussi prolifique en Ligue 1, l'ailier droit buteur n'est pas pour autant si décisif lors des grands rendez-vous de foot européen. Il semble stagner depuis quelques saisons alors qu'il ne cesse de réclamer plus de responsabilités au sein du club de la capitale. Pourtant, l'ancien Monégasque a profité de l'absence de Neymar Jr pour s'affirmer comme leader dans le secteur offensif du PSG lors du match face au FC Barcelone, inscrivant un triplé au Camp Nou, qui est resté dans les mémoires. Mbappé devra désormais mener le Paris SG vers le sacre en Ligue des Champions. Il devra pour cela s'inspirer de son aventure russe de 2018 avec l'Équipe de France.

Avec l'EDF, l'ancien de Clairefontaine a assumé ses responsabilités très tôt, remportant une Coupe du Monde à seulement 19 ans, une performance inédite de par le statut du joueur lors de la compétition. Le buteur du club parisien avait été décisif face à l'Argentine et en inscrivant un but crucial en finale face à la Croatie. Une prouesse qui lui a permis de s'inscrire dans la lignée des footballeurs comme Pelé, plus jeune buteur de l'histoire dans une finale d'un Mondial en 1958.

Pelé ne tarit pas d'éloges sur Mbappé

Une comparaison qui n'a pas dérangé la légende brésilienne, qui n'a pas caché son admiration pour la coqueluche des supporters du Parc des Princes dans une interview pour la Gazzetta dello Sport : "Mbappé peut devenir mon héritier, et je ne le dis pas pour plaisanter. Je me revois dans sa capacité à jouer vite". L'ancien buteur de Santos s'est clairement montré admiratif pour le joueur du PSG. C’est un attaquant qui pense rapidement. Quand le ballon arrive, il sait déjà quoi faire, il sait déjà où aller et comment orienter le jeu pour trouver la meilleure solution. Ce sont des caractéristiques importantes dans le football d’aujourd’hui." Des déclarations plus qu'élogieuses du triple champion du monde, qui devrait motiver encore plus Mbappé dans sa quête de titres. Cela tombe bien, de gros matchs vont arriver pour les Parisiens et leur nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. L’Argentin donne beaucoup de crédit à Kylian Mbappé, dont le nom revient avec insistance sur les tablettes du club de football espagnol, le Real Madrid.

Au mercato estival en approche, le club merengue devrait essayer d'obtenir le transfert de l'attaquant parisien, meilleur buteur du championnat français avec 18 buts. Il a également réalisé 6 passes décisives dans cette même L1. Les dirigeants parisiens n'envisagent pas son transfert pour moins de 200 millions d'euros malgré l'année de contrat qu'il va lui rester à la fin de la saison.













Par Chemssdine