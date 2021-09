ASSE Mercato : Une importante précision tombe à Saint-Étienne !

Publié par JEAN-LUC D le 09 septembre 2021 à 16:52

Jean-François Soucasse a balayé l’actualité de l’ ASSE hier dans une longue interview avec le journal Le Progrès. Le président exécutif du club stéphanois en a profité pour apporter une importante précision sur une grosse rumeur lancée il y a quelques jours.

Jean-François Soucasse dément la rumeur Jean-Luc Buisine

Début septembre, le quotidien L’Équipe a révélé que l’AS Saint-Étienne envisageait sérieusement de se séparer de son directeur du recrutement, Jean-Luc Buisine. Selon le journal sportif, l’homme de 59 ans serait « déjà donnée partant et parti ». N’étant pas vraiment proche de Claude Puel et encore moins de Bernard Caïazzo, l’ancien Lillois vivrait donc ses derniers mois à Saint-Étienne. Une information totalement fausse selon le président exécutif des Verts. Jean-François Soucasse avoue au contraire qu’il ne peut rien reprocher à Jean-Luc Buisine puisque sa tâche quotidienne est très difficile quand les finances dont il a besoin pour travailler ne sont pas disponibles.

« La rumeur selon laquelle Jean-Luc Buisine serait en danger ? Non. On ne peut pas lui reprocher de ne pas faire des transferts à 15 millions d’euros », a lancé le dirigeant stéphanois. Avant d’ajouter : « Nous savons que le métier de Jean-Luc est difficile quand vous avez des moyens limités. C’est comme s’il fallait dénicher le mouton à cinq pattes. Recruter des joueurs pour apaiser la vox populi, ça n’a pas de sens. L’objectif est d’améliorer l’équipe, rien d’autre. Avec Ignacio Ramirez, on espère avoir trouvé le joueur dont on avait besoin. » Poursuivant, Soucasse a annoncé la couleur pour l’été 2022.

Mercato ASSE : Une énorme vague de départs en vue

Discret sur le mercato ces dernières années, l’ ASSE devrait se montrer assez active à la fin de la saison 2021-2022. En effet, Jean-François Soucasse a ouvertement annoncé que plusieurs éléments de l’actuel effectif de Claude Puel vont faire leurs valises l’été prochain, et ainsi alléger les finances du club.

« Au terme de cette saison, 16 joueurs seront en fin de contrat avec des salaires plus ou moins importants. Au 1er juillet 2022, le club aura alors une plus grande marge de manœuvre pour maîtriser sa masse salariale. En l’espace de 18 mois, on l’aura très significativement diminuée. À côté de ça, tous nos jeunes joueurs auront des contrats de longue durée. Ils représentent l’avenir du club », a-t-il expliqué. Au chapitre des joueurs en fin de contrat le 30 juin prochain, il faut citer Ryad Boudebouz, Timothée Kolodziejczak, Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Miguel Trauco ou encore Arnaud Nordin.