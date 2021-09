AS Monaco - OM : Kovac se méfie de l’un des favoris du podium

Publié par Timothée Jean le 09 septembre 2021 à 22:52

À deux jours du choc entre l’AS Monaco et l’ OM, Niko Kovac s’est présenté en conférence de presse. L’entraineur monégasque en a profité pour dire tout le bien qu’il pensait de son homologue marseillais.

AS Monaco : Kovac élogieux envers l’ OM de Sampaoli

Ce samedi (21h), l’AS Monaco accueille l’Olympique de Marseiille pour le choc de la 5e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, l’entraîneur Niko Kovac s’est exprimé sur cette rencontre. « Tous les matchs sont importants. Après la trêve, c'est toujours difficile de reprendre la compétition. Jouer l’OM, une grande équipe qui a réussi son début de saison, nous donnera l’occasion d’être focus d’entrée », a-t-il déclaré.

Poursuivant, l’entraineur monégasque a avoué sa méfiance envers l’OM, qu'il considère comme un adversaire redoutable dans la course au titre de champion de France. « L’OM a toujours été une des meilleures équipes du championnat de France. Pour moi, Marseille est l’un des favoris pour le podium », a-t-il reconnu.

Niko Kovac s’est montré très loquace, en empilant les louanges à l'égard de son adversaire Jorge Sampaoli, qui réalise un bon début de saison à la tête de l’ Olympique de Marseille. « Nous avons vu leurs gros progrès entre la saison dernière et celle-ci. Ils jouent avec agressivité et sur un rythme élevé, pressent aussi haut que possible, ils n’abandonnent jamais et marquent beaucoup dans le dernier quart d’heure, ce qui montre qu’ils sont au point physiquement. Je ne connais pas leur coach personnellement, mais j’ai suivi sa carrière, notamment avec les sélections du Chili et de l’Argentine » a ajouté le coach de l'ASM.

Kovac promet un match spectaculaire

L’entraineur monégasque est décidément sous le charme. « Sampaoli est un entraîneur sud-américain, positif, avec du caractère, qui transmet des émotions. Je suis aussi comme cela », a confié le Croate. S’il se méfie de l’OM, le patron du banc monégasque reste tout de même confiant. Il compte s’imposer à domicile malgré la qualité de l’adversaire. « L’important est de recommencer par une victoire (après la trêve internationale, ndlr) ».

Enfin, l’ancien coach du Bayern Munich est donc persuadé que ce match sera « très intense, spectaculaire à voir pour les supporters ». Rendez-vous est donc pris ce samedi au stade Louis-II.