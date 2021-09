Barça Mercato : Laporta confirme pour cette signature à 0€

Publié par Ange A. le 10 septembre 2021 à 12:20

En proie à des difficultés financières, le Barça s’apprête à boucler une nouvelle signature. Le président, Joan Laporta, assure d’ailleurs que cette opération est en bonne voie.

Laporta touche au but pour cette signature à 0€

Avec son niveau d’endettement actuel, le FC Barcelone s’est offert des recrues gratuites lors du dernier mercato estival. Le Barça a recruté Memphis Depay, Sergio Agüero et Eric Garcia à zéro euro. Les trois joueurs étant respectivement en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais et à Manchester City. Dans le dur financièrement, le club catalan a reçu un coup de pouce de certains cadres de son effectif pour équilibrer sa masse salariale. Gérard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets et Sergi Roberto ont accepté la baisse de leurs salaires. S’agissant du dernier cité, il s’apprête à signer un nouveau contrat avec un salaire revu à la baisse. Tendance que confirme Joan Laporta, le président des Blaugranas.

Sergi Roberto proche d’une prolongation avec le Barça

Lors de la présentation de Luuk de Jong, Joan Laporta a assuré que la prolongation du contrat de Sergio Roberto était en bonne voie. Une future signature dont se réjouit le président du FC Barcelone. « Cela avance très bien, c’est convenu et je pense que c’est en attente de signature. Sergi Roberto, comme les autres capitaines, ont fait ce geste de soutien au club en cette période de grande difficulté économique et j’insiste sur le fait que ce sont des gestes que nous n’oublierons jamais. Ce sont des gestes inédits. Ils sont encore plus devenus des héros du Barça », a déclaré le patron des Blaugranas. Le contrat actuel du polyvalent mileu de terrain, formé au club, expire en juin prochain.