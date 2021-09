OM Mercato : Boubacar Kamara bientôt chez un cador de Serie A !

Publié par Thomas le 11 septembre 2021 à 05:05

Longtemps annoncé vers la sortie par l’ OM lors de ce mercato estival, le milieu français Boubacar Kamara est finalement resté dans la cité phocéenne. Si le joueur de 21 ans est très apprécié par ses dirigeants à Marseille, il pourrait cependant quitter le navire olympien dès janvier, pour une destination pour le moins surprenante.

OM Mercato : Boubacar Kamara finalement vers l’Italie ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain à l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara est dans les petits papiers de plusieurs écuries européennes. S’il était un temps question d’un tranfert vers le FC Séville, le non transfert de son compatriote Jules Koundé à Chelsea a finalement fait capoter l’opération. A 21 ans, le joueur représente l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif marseillais. 10 jours après la fin du mercato estival, l’avenir de l’espoir tricolore semble toujours incertain. Si le club faisait le forcing il y a peu pour vendre Kamara, ces derniers jours, la tendance est plutôt tournée vers une prolongation. Jorge Sampaoli apprécierait beaucoup le milieu de terrain et pousserait sa direction pour le prolonger. Seulement, selon la presse italienne, le joueur pourrait finalement prendre une toute autre direction.

Selon TuttoSport, la Juventus ferait du joueur de l’ OM sa priorité du mercato hivernal. Les Bianconeri apprécierait fortement le profil polyvalent de Kamara et sa marge de progression encore considérable. Au-delà de l’atraît sportif, la Vielle Dame verrait sa situation contractuelle comme une aubaine, puisqu’ils devraient débourser pour l’opération une somme bien inférieure aux 25 millions demandés cet été. Une somme dérisoire pour le grand espoir marseillais.

Massimiliano Allegri songerait à se séparer de l’Américain Weston McKennie, et verrait en Kamara son remplaçant idéal dans l’entrejeu turinois. Si l’ OM voit beaucoup de prétendants toquer à sa porte pour son joyau, il pourrait décider de l’envoyer chez les Bianconeri, qui se montrent depuis plusieurs jours très entreprenants. Si aucune prolongation n’est convenue entre Marseille et Boubacar Kamara, un départ en janvier serait alors inéluctable, à défaut de le voir partir libre en juin.