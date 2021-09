ASSE Mercato : Les aveux de Fofana sur son transfert à Leicester

Publié par Ange A. le 10 septembre 2021 à 23:00

Gravement blessé durant la préparation estivale, Wesley Fofana s’est confié sur son transfert à Leicester City. L’ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne a notamment livré des détails de son départ du Forez.

Les dessous du transfert de Wesley Fofana à Leicester City

Auteur d’un premier exercice satisfaisant en Angleterre, Wesley Fofana semblait parti pour en réaliser un nouvel prometteur avec Leicester City. Mais le défenseur central a été coupé dans son élan lors d’un match de préparation contre Villareal. Victime d’un tacle mal maîtrisé, le défenseur de 20 ans souffre d’une fracture du péroné. Parti pour manquer une bonne partie de la saison, l’ancien stéphanois est revenu sur son transfert chez les Foxes. Il révèle notamment que sa valeur marchande s’est envolée après la finale de la Coupe de France perdue par l’AS Saint-Étienne contre le Paris Saint-Germain en 2020. « Des dirigeants ont parlé pour dire " Wesley Fofana, ce sera 30 millions maintenant ! " Personne ne leur a rien demandé à la base mais ils ont parlé. Moi, à ce moment-là, je ne pense pas à partir. J’ai eu des discussions avec certains clubs mais je suis focus sur Saint-Étienne », a d’abord révélé l’ancien stéphanois dans un entretien à Oh My Goal.

Sa décision radicale de quitter l’ ASSE

Wesley Fofana dévoile ensuite que l’intérêt des Foxes a chamboulé ses plans. Il a notamment été convaincu de quitter Saint-Étienne suite à des conversations avec Brendan Rodgers et Kolo Touré. « Leicester fait des offres à Saint-Étienne mais je vois qu’à un moment ça coince. Je fais un communiqué comme quoi je veux partir à Leicester. Ce communiqué n’est pas bien pris par Saint-Étienne. J’ai dit la vérité pour que tout le monde sache que je voulais partir à Leicester. Je vais ramener 40 millions à mon club formateur. J’ai forcé pour vraiment partir », a poursuivi le défenseur. Au final le transfert de Wesley Fofana vers l’Angleterre a rapporté 35 millions d’euros hors bonus aux Verts. Son contrat avec le pensionnaire de Premier League court jusqu’en juin 2025.