PSG-Clermont (4-0) : Ce que dit Donnarumma de sa première

Publié par Gary SLM le 11 septembre 2021 à 22:35

Gianluigi Donnarumma, le nouveau gardien de but du PSG, a débuté ce samedi à l'occasion de la 5e journée de Ligue 1 face à Clermont Foot.

Pour Donnarumma reconnaissant envers les fans du PSG

Un des meilleurs portiers de Serie A avant de rejoindre le championnat français, Gianluigi Donnarumma était jusqu'ici barré par Keylor Navas, inamovible gardien du Paris Saint-Germain ces dernières années. Ce week-end en match de Ligue 1 qui opposait le Paris SG à Clermont foot sur la pelouse du Parc des Princes, l'entraîneur Mauricio Pochettino a décidé de lancer sa nouvelle recrue.

Le premier match de l'italien est excellent puisqu'il n'a encaissé aucun but. À l'opposé, Desmas pouvait le calice jusqu'à lie, encaissant pas moins de 4 buts de Ander Herrera (à la 20 et 31e), Kylian Mbappé (55e) et Idrissa Gueye (65e minute de la rencontre). À la sortie du match, l'Italien s'est montré heureux de l'accueil qui lui a été réservé par les fans du club.

« C'est un match que nous avions très bien préparé. C'est évidemment un excellent résultat, je remercie les supporters parisiens pour l'accueil. Je sais que je suis dans un grand club, dans une grande équipe donc tout va très bien ! », confie le rival de Navas après sa première apparition sous le maillot du PSG.

Pour Gianluigi, le Milan AC est déjà du passé

C'était l'occasion pour le portier de 22 ans de revenir sur son équipe d’avant, le Milan AC. À propos du club Rossonero, il a déclaré : "Milan, c'est le passé. Je suis très heureux d'être au Paris Saint-Germain et encore une fois je tiens à remercier les supporters du Paris SG. J'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers et j'espère pouvoir gagner beaucoup de matchs et des titres ici".

La question que se posent les supporters Parisiens est de savoir s'ils reverront Navas de nouveau dans les buts. La multiplication des compétitions devrait obliger le coach à donner du temps de jeu à chaque gardien.