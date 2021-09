OL : La sortie fracassante de Kevin Prince Boateng sur son frère

Publié par JEAN-LUC D le 11 septembre 2021 à 23:15

Fraîchement débarqué à l’OL, Jérôme Boateng (33ans) a été condamné par la justice allemande pour violences conjugales. Son frère Kevin-Prince Boateng a livré ses impressions sur cette affaire rocambolesque.

Jérôme Boateng condamné à verser 1,8M€ à son ex-fiancée

Renvoyé en décembre 2019 devant la justice allemande pour une affaire de violence conjugale commise en 2018, Jérôme Boateng s’est présenté jeudi devant un tribunal de Munich. Son ex-compagne l'accuse en effet de l'avoir blessée lors d'une violente dispute il y a trois ans pendant des vacances. L'audience de jeudi, programmée une première fois en décembre dernier, avait été repoussée en raison de l'absence d'un témoin souffrant du Covid-19.

Le champion du monde 2014, qui vient de s'engager en faveur de l’Olympique Lyonnais pour deux ans, soit jusqu'en 2023, a finalement été reconnu coupable et condamné à payer 1,8 million d’euros à son ex-fiancée, mère de ses deux enfants. Interrogé sur le sujet par Sport Bild, Kevin-Prince Boateng n’y est pas allé par le dos de la cuillère pour parler de son frère.

Kevin-Prince lâche Jerôme Boateng

En effet, les déclarations de l’ancien milieu de terrain offensif de l’AC Milan et de l’équipe du Ghana à propos des démêlés de son frère avec la justice, en disent long sur les relations qu’ils entretiennent. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur du Hertha Berlin a violemment taclé son demi-frère.

« Je n’ai rien à voir avec les actes de mon frère, je n’ai plus rien à voir avec lui maintenant », a déclaré le joueur de 34 ans. Et d’ajouter qu’il a coupé tout contact avec Jérôme. « Je me suis déjà éloigné de Jérôme depuis longtemps. Je respecte et approuve énormément le droit allemand. Je méprise la violence contre les femmes », a fait savoir le Black Star Kevin-Prince Boateng au micro du média sportif allemand.