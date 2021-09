PSG Mercato : Accord confirmé entre Franck Kessié et le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2021 à 15:07

Franck Kessié se rapproche de plus en plus du PSG. En fin de contrat et désireux de s’offrir un nouveau challenge dans un club qui joue régulièrement la Ligue des Champions, le milieu de terrain ivoirien veut quitter l’AC Milan et se dirige tout droit vers la capitale française.

Franck Kessié refuse l’offre améliorée de Milan

Arrivé en juillet 2019 en provenance de l’Atalanta Bergame pour 24 millions d’euros, Franck Kessié vit peut-être ses derniers mois sous le maillot du Milan AC. Libre le 30 juin prochain, l’international ivoirien ne semble pas disposer à renouveler son engagement avec les Rossoneri. Selon les informations recueillies par le média espagnol Todo Fichajes, les dirigeants du club italien sont convaincus que leur milieu de terrain de 24 ans a d’ores et déjà signé un accord secret avec Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Paolo Maldini et les décideurs milanais fondent leur thèse sur le refus de Kessié de la dernière proposition de prolongation sa direction qui répondait pourtant à ses exigences initiales. Conscient du risque de le voir partir gratuitement à l’issue de la saison, l’actuel 5e de Serie A serait désormais prêt à écouter les offres le concernant lors du mercato hivernal afin d’empocher une belle somme d’argent sur son transfert.

Franck Kessié déjà promis au PSG ?

Toujours selon Todo Fichajes, d’autres grands clubs européens comme l’Inter Milan, Chelsea et l’Inter Milan sont également intéressés par le profil de Franck Kessié. Après avoir repoussé les Spurs, le joueur a tout de même écouté les émissaires des Nerrazzuri, mais Franck Kessié a aussitôt indiqué qu’il ne compte pas rejoindre l’ennemi de l’AC Milan en allant à l’Inter.

Désireux de changer d’air, le natif de Ouragahio a déjà fait son choix et c’est le Paris Saint-Germain, vice-champion de France en titre. D’ailleurs, le média espagnol assure les deux parties se sont d’ores et déjà mis d’accord sur les termes d’un contrat. Leonardo va désormais négocier le montant du transfert avec ses anciens collaborateurs de Milan. Kessié pourrait donc être le premier prochain gros coup des Rouge et Bleu.