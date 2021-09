OGC Nice : Andy Delort se confie sur son transfert avorté à l’ OM

Publié par Timothée Jean le 10 septembre 2021 à 18:20

Nouvelle recrue estivale de l’OGC Nice, Andy Delort était en conférence de presse ce vendredi. L'occasion pour l’attaquant algérien de revenir sur son transfert avorté à l’OM lors du mercato estival.

OGC Nice : Transfert avorté à l’OM, Andy Delort rétablit la vérité

Auteur d’une excellente dernière saison avec Montpellier HSC, Andy Delort aurait pu signer dans un bon nombre de clubs cet été. L’international algérien était pressenti pour rejoindre l'OM en quête de renfort offensif. L’entraîneur Jorge Sampaoli avait même confirmé son intérêt pour le joueur de 29 ans et souhaitait l’avoir sous ses ordres afin de compenser le départ de Dario Benedetto.

Les dirigeants de l’OM ont en effet entamé des négociations avec le clan Delort et seraient même tombés d'accord sur les bases d'un contrat avec le Fennec. Seulement, les exigences financières du MHSC auraient finalement refroidi les ardeurs de l’OM, ce qui a alors profité aux Aiglons d'arracher sa signature. Mais le principal concerné a tenu à rétablir la vérité sur cette affaire.

Présent en conférence de presse, Andy Delort a expliqué qu'il a toujours privilégié un transfert à l’OGC Nice, contrairement à ce qui était annoncé dans certains médias. « Déjà, aujourd'hui je suis en face de vous, donc ça veut dire que mon choix a été de venir ici. C'est sûr que c'était deux projets... après c'est moi qui ai pris ma décision, avec ma famille aussi. Et comme je vous l'ai dit, je ne le regrette pas et je suis très fier d'être ici », a-t-il assuré.

La présence de Galtier l’a convaincu

Poursuivant, le nouvel attaquant de l’OGC Nice a révélé que la présence de Christophe Galtier, qui le voulait déjà lorsqu’il officiait encore sur le banc de l’AS Saint-Étienne, a beaucoup pesé dans son choix. « Pour moi, Galtier est le meilleur coach français. J'ai aussi vu à l'entraînement qu'il y avait beaucoup de qualités. J'ai toujours aimé ce coach et aujourd'hui pouvoir jouer pour lui et pouvoir être l'un de ses guerriers, j'en suis content. Et je suis persuadé qu'il va nous faire progresser et nous amener le plus haut possible j'espère. J'avais déjà discuté avec lui quand il était à Saint-Étienne, mais ça ne s'était pas fait », a-t-il ajouté. Andy Delort a signé un contrat avec l’OGC Nice jusqu’en juin 2024.