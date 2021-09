OM : Des tensions entre Mandanda et Sampaoli après Monaco ?

Publié par Ange A. le 13 septembre 2021 à 11:45

L’Olympique de Marseille a dominé l’AS Monaco (0-2) en l’absence de certains cadres. Retenu pour la rencontre, Steve Mandanda a néanmoins vécu la victoire du banc de touche. Une situation inconfortable pour le portier comme le révèle L’Équipe.

Steve Mandanda frustré par Sampaoli contre Monaco

L’Olympique de Marseille s’est rassuré avant d’affronter le Lokomotiv Moscou jeudi en Ligue Europa. Samedi, l’ OM s’est imposé (0-2) contre l’AS Monaco grâce à un doublé de Bamba Dieng, titularisé en l’absence de Dimitri Payet. La titularisation du Sénégalais n’était pas la seule surprise réservée par Jorge Sampaoli au Stade Louis II. Le coach marseillais a également lancé Pau Lopez dans les cages contre le club de la Principauté. Une décision frustrante pour Steve Mandanda comme le révèle le quotidien sportif. Lequel assure que le technicien argentin n’aurait fait part au numéro 1 habituel de sa non-titularisation que quelques heures avant la rencontre. « Je vais donner du temps de jeu à Pau Lopez », aurait lâché Sampaoli au champion du monde tricolore selon le journal.

Une menace qui se confirme avec Pau Lopez ?

Au sortir de la victoire de Marseille, Pau Lopez avait révélé les raisons de la titularisation de l’Espagnol. « C’est une question de rotation. Pau récupérait d’une blessure, on voulait qu’il ait du temps de jeu. Steve est le gardien emblématique du club, mais j’essaye de faire en sorte que tous les joueurs aient du temps de jeu, et qu’il y ait une concurrence saine à tous les postes. On savait que Pau allait répondre présent », s’était justifié le coach marseillais. Lequel avait déjà prévenu Steve Mandanda en fin de saison dernière qu’il y aura de la concurrence à son poste. Reste à savoir si cela ne finira pas par remettre en question la hiérarchie chez les gardiens Marseillais.