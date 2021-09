OL Mercato : Aouar, ce qui a fait capoter son départ à Arsenal

Publié par Timothée Jean le 13 septembre 2021 à 13:45

Jeune prodige de l’OL, Houssem Aouar a eu l’occasion de rejoindre Arsenal durant ce mercato estival. Mais le milieu de terrain français a finalement fait le choix de poursuivre à sa carrière à Lyon pour une raison bien précise.

Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar était un sérieux candidat au départ lors de ce mercato estival. Le milieu de terrain de 23 ans était annoncé avec insistance en Premier League. Des prétendants, comme Tottenham ou encore Arsenal, se sont manifestés pour tenter de le recruter. Les Gunners, en quête d’un milieu créatif, étaient même prêts à sortir un gros chèque en vue de sa signature. Un montant de 40 millions d’euros était évoqué. Mais Houssem Aouar a refusé de quitter l’OL.

Dans une interview accordée à Prime Video, le milieu de terrain est revenu sur sa décision dans le but de disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs de son club formateur. « En tant que Lyonnais, pouvoir jouer la Ligue des champions dans ce stade est quelque chose que j’aimerais pouvoir refaire, tout cela passe par une qualification cette saison », a-t-il déclaré. Les éventuels prétendants sont donc prévenus, le jeune milieu de terain n'a pas l'intention de quitter l'OL de sitôt.

Houssem Aouar veut remporter un trophée à Lyon

Poursuivant, Houssem Aouar a dévoilé qu'il avait un rêve à exaucer d'ici la fin de sa carrière de footballeur. Il espère remporter un titre majeur à l’OL avant de changer d’air. « J’aimerais gagner un trophée, car c’est ce qui me manque le plus dans ce club. Je suis pleinement concentré sur Lyon. Rejouer la Ligue des champions avec le club de ma ville natale est un objectif et un rêve pour moi », a-t-il ajouté. Après un mercato estival mouvementé et un pressing intense d’Arsenal, le Lyonnais n’a pas l’intention de bouger. Il ne cesse de progresser, il est devenu un véritable patron dans le dispositif mis en place par Peter Bosz à Lyon.