OL : C3, déjà des doutes pour la première de Peter Bosz

Publié par Ange A. le 10 septembre 2021 à 06:52

L’Olympique Lyonnais va signer son retour en Coupe d’Europe jeudi prochain avec un déplacement sur la pelouse des Glasgow Rangers. Seulement, Peter Bosz pourrait être privé de trois joueurs pour le retour de l’ OL sur la scène européenne.

L’ OL avec un groupe amoindri contre les Glasgow Rangers ?

Champion d’automne la saison dernière, l’Olympique Lyonnais a terminé à la 4e place du championnat. Absent en Coupe d’Europe lors du dernier exercice, l’ OL est qualifié pour la League Europa cette saison. Peter Bosz et ses poulains effectueront leur première sortie jeudi prochain sur la pelouse des Glasgow Rangers. Pour ce retour, le coach lyonnais pourrait se passer de trois joueurs. En raison des normes sanitaires en vigueur au Royaume-Uni, le Zimbabwéen Tino Kadewere et les Brésiliens Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta pourraient manquer la rencontre. De retour de leurs sélections nationales, les trois Lyonnais doivent observer une quatorzaine avant de se rendre en Écosse. Le gouvernement britannique juge en effet leurs pays parmi les plus à risque en cette période de pandémie.

Encore un casse-tête pour Bosz

L’Équipe croit néanmoins que l’Olympique Lyonnais serait optimiste quant à la présence de ces internationaux. Le quotidien sportif révèle que l’ OL a saisi l’UEFA et espère obtenir gain de cause. En attendant la levée des doutes sur cette situation, Peter Bosz doit préparer la réception du RC Strasbourg ce dimanche. Le technicien néerlandais n’est pas d’ailleurs certain de pouvoir compter sur Léo Dubois. Le capitaine lyonnais a été touché au mollet lors du dernier match de l’équipe de France face à la Finlande (2-0) au Groupama Stadium. Le coach des Gones devrait également faire sans ses deux Brésiliens. La Seleçao affronte en effet le Pérou ce jeudi. Paqueta et Guimaraes, à qui le club rhodanien a affrété un avion spécial pour leur retour en France, pourraient être justes pour le match contre le Racing.