PSG Mercato : Le départ d’Erling Haaland déjà acté à Dortmund ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 septembre 2021 à 11:05

Arrivé en janvier 2020, Erling Haaland ne fera pas de vieux os au Borussia Dortmund. Annoncé un peu partout en Europe, notamment au PSG, l’attaquant de 21 ans devrait changer d’air. Cela devient de plus en plus évident.

Dortmund ne pourra pas garder Haaland après 2022

Si Erling Haaland n’a pas bougé de Dortmund lors du dernier mercato estival, la situation pourrait bien bouger d'ici la fin de la saison 2021-2022. Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, de Chelsea et de Manchester United notamment, le phénomène norvégien devrait donc changer de club l’été prochain. Selon plusieurs sources concordantes, lors des négociations entre le BVB et le clan Haaland durant l’hiver 2020, une clause libératoire fixée entre 75 et 100 millions d’euros pour l’été 2022 a été conclue entre les deux parties. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le Golden Boy 2020 peut déjà quitter le Borussia Dortmund deux ans avant comme l’a confirmé Karl-Heinz Rummenigge.

« Je connais Aki (Watzke) et je sais que c’est un homme de parole. Il a dit qu’il ne serait pas vendu, et c’est ce qu’il s’est passé. Toutefois, il sera très difficile de le garder après 2022, car je crois savoir qu'il y a une clause libératoire à cette date. Il n’a pas arrêté de marquer et les clubs font déjà la queue pour le convaincre, lui et son agent », a confié l’ancien directeur général du Bayern Munich dans une interview avec le quotidien espagnol AS. Voilà qui lance déjà les hostilités entre les différents prétendants de l’ancien buteur du RB Salzbourg. Une bataille à laquelle compte désormais prendre part le Bayern Munich.

Le Bayern Munich garde un oeil sur Erling Haaland

En cas de départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est prêt à frapper encore très fort sur le marché des transferts en allant chercher Erling Haaland en Allemagne. Seulement, le dossier n’est pas aussi facile que ça. En effet, outre la concurrence du Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo devront désormais tenir compte de celle du Bayern Munich. Dans des propos accordés à Sky90, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du champion de Bundesliga en titre, a publiquement avoué que son club surveille avec attention l’évolution de ce dossier.

« J'ai déjà dit que nous serions des amateurs si nous ne gardions pas un œil sur lui. Mais regardez Lewandowski, il est dans la meilleure phase de sa carrière et donne tout. Mais bien sûr, de tels joueurs comme Erling Haaland, vous devez garder un œil sur eux », a expliqué le dirigeant bavarois. Le PSG est donc prévenu.