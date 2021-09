OL Mercato : Un échec lyonnais bientôt au Barça ?

Publié par Thomas le 14 septembre 2021 à 21:40

Auteur d’un mercato plutôt timide, ponctué par des arrivées importantes lors des dernières semaines, l’ OL a vu un bon nombre de ses pistes s’envoler soit par contraintes financières, soit par faute d’accord. Parmi ces échecs, un dossier chaud pourrait finalement rebondir vers un cador européen, le FC Barcelone.

OL Mercato : Le Barça chipe un gros dossier lyonnais

Le Barça pourrait poursuivre son opération "rapatriement" de ses anciens joueurs. Formé à la Masia de 2010 à 2015, le gardien camerounais André Onana est dans le viseur des Catalans, qui pourraient l’enrôler dès le mois de janvier. Selon CBS Sports, les Blaugranas suivent de très près la situation du joueur de l’Ajax, qui est actuellement suspendu pour dopage mais qui s’entraîne déjà avec l’écurie néerlandaise. Après la signature d'Eric Garcia et le fort intérêt pour le milieu Dani Olmo, Joan Laporta confirme son envie de parier sur son centre de formation.

Sous contrat avec l’équipe amstellodamoise jusqu’en juin prochain, l’international camerounais a de fortes chances de quitter le navire Blanc et Rouge avant le mercato estival. Très courtisé en Europe, Onana possède une valeur avoisinant les 30 millions d’euros, une valeur qui pourrait considérablement baisser en janvier lors du mercato hivernal. Le joueur de 25 ans n’a jamais caché son amour pour le Barça et a même signifié ses envies d’y retourner il y a quelques temps sur la chaîne Canal+Sport Afrique. "Le Barça c’est chez moi et, si je devais y retourner, j’irai", affirmait le Camerounais.

Grand objectif de Peter Bosz cet été, André Onana n’était pas tombé d’accord avec la direction lyonnaise. Le coach de l' OL avait notamment déploré de trop nombreux tiers qui s’étaient immiscés dans le dossier empêchant le bon déroulement de l’opération. "Onana, il est représenté par une boîte néerlandaise. Mais il y a aussi des Espagnols qui se sont greffés sur le transfert en évoquant un droit à l’image. Et puis il y a eu des membres de sa famille. Et il a une large famille !", avait récemment dévoilé l’ancien coach de l’Ajax.