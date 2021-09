Lokomotiv Moscou - OM : La compo est tombée, surprise en défense !

Publié par Thomas le 16 septembre 2021 à 10:36

Après le PSG et le LOSC, c’est désormais au tour de l’ OM et du Stade Rennais de porter le football français à l’international. Cinquième de Ligue 1 la saison passée derrière Lyon, synonyme de Ligue Europa, l' OM a écopé d’un groupe plutôt relevé, avec la Lazio, Galatasaray et le Lokomotiv Moscou. Voici la composition de l’équipe phocéenne ce soir avec de gros changements par rapport au dernier onze aligné face à Monaco.

Lokomotiv Moscou - OM : Sampaoli chamboule son onze

Après le succès face à l’AS Monaco, les Olympiens ont en partie retrouver le sourire. Très propre pendant 90 minutes, Marseille a géré la rencontre de bout à bout en s’imposant 0-2 grâce à un doublé du jeune Bamba Dieng, titularisé exceptionnellement sur le flanc gauche de l’attaque au détriment de Konrad de la Fuente. Mattéo Guendouzi, auteur d’un match plein, avait d’ailleurs qualifié la prestation de l’ OM comme la meilleure de la saison. "Oui je trouve qu’on a fait le meilleur match depuis le début de la saison, sur la première mi-temps, on a montré une très grosse présence athlétique, on a montré un très beau visage surtout en première et puis on est resté focus", avait déclaré l'ancien Gunners après la rencontre.

Ce soir, Jorge Sampaoli devrait reconduire le même système de jeu, avec trois défenseurs centraux, deux milieux défensifs et un quatuor offensif.

Composition de l’ OM :

Gardien : Pau Lopez

Défense : W. Saliba, Alvaro, L. Balerdi

Milieu : V. Rongier, B. Kamara

Attaque : P. Lirola, M. Guendouzi, Gerson, K. De la Fuente, D. Payet

À en croire le journal local, La Provence, Sampaoli a décidé de retitulariser l’Espagnol Alvaro Gonzalez, écarté du onze face aux monégasques samedi soir. Autre fait marquant, le retour de Gerson, très bon depuis le début de saison, le Brésilien avait été remplacé ce week-end par Amine Harit (première titularisation pour lui). Dans les cages, l’entraîneur argentin renouvelle sa confiance en Pau Lopez. À noter, le retour important de Dimitri Payet en pointe, après son match de suspension dû aux incidents de Nice. En attendant le retour de Milik dans le groupe, le Réunionnais devrait occuper la pointe de l’attaque marseillaise.

Dans le même temps, le quotidien L'Équipe annonce un onze assez différent, où figure bien Luan Peres et non Alvaro, et où Dimitri Payet est remplacé par le Marocain Amine Harit.

Onze annoncé par le journal L'Équipe

Rencontre prévue ce jeudi soir à 18h45 sur RMC Sport 1.