Bordeaux : Le mot d'ordre de Petkovic avant Saint-Étienne

Publié par Ange A. le 17 septembre 2021 à 07:20

Nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic réalise des débuts décevants avec le club au scapulaire. Le FCGB pointe à la dernière place du championnat avant d’affronter l’AS Saint-Étienne ce samedi. Un rendez-vous déjà crucial sur lequel se projette le coach bordelais.

Vladimir Petkovic confiant avant de défier l’ASSE

Successeur de Jean-Louis Gasset sur le banc des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic est à la peine pour ses débuts. Jusqu’ici le nouvel entraîneur du FCGB n’a encore enregistré aucune victoire. Pire, les Marine et blanc pointent à la dernière place de Ligue 1 Uber Eats. Malgré ces débuts en deçà des attentes, l’ancien sélectionneur de la Suisse reste optimiste, surtout avant d’affronter l’AS Saint-Étienne, un autre mal classé du championnat. Les Verts sont avant-derniers. « Les résultats vont améliorer tout ce travail. Si je ne suis pas confiant, ça veut dire que je ne suis pas à ma place », a assuré l’entraîneur bordelais en conférence de presse.

Petkovic justifie ses débuts difficiles à Bordeaux

Dans sa sortie, le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux a évoqué ses difficultés avec son nouveau groupe. « Il faut plus de rigueur, de responsabilité et certainement plus d’entraide pour éviter des erreurs des uns et des autres », note l’ancien coach de la Nati. Lequel relève également une certaine peur et un manque de communication chez ses poulains. « Il faut éviter ce genre de sensation et se sentir plus libre, comme en seconde période lors du dernier match […] Il faut plus de communication, mieux connaître ses coéquipiers pour savoir ce que pense la personne à côté de vous. C’est une partie de notre travail de passer du temps ensemble », poursuit Vladimir Petkovic. Reste maintenant à savoir si cela suffira pour enclencher une nouvelle dynamique au Chaudron ce samedi.