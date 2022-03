Bordeaux : Guion sonne la révolte des Girondins contre l'ESTAC

Publié par ALEXIS le 04 mars 2022 à 15:51

Bordeaux n’a toujours pas gagné de match avec son nouvel entraîneur, David Guion. Ce dernier a sonné la révolte avant le match contre l’ESTAC, dimanche.

Bordeaux : Guion attend une victoire des Girondins face à l’ESTAC

Nommé officiellement coach de Bordeaux le 17 février dernier, à la place de Vladimir Petkovic, David Guion a pour mission de maintenir le club au scapulaire en Ligue 1. Les Girondins sont derniers au classement. De plus, ils n’ont pas gagné le moindre match sous les ordres de leur nouvel entraîneur. Cependant, ce dernier a réussi à mettre fin à la série de 6 défaites en 7 matches, en faisant deux matchs nuls, respectivement contre l’AS Monaco (1-1) au Matmut Atlantique et face à Clermont Foot (1-1) en Auvergne. Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, David Guion a passé une consigne ferme à ses joueurs. Il attend d’eux une première victoire face à l’ES Troyes AC, lors de la 27e journée de Ligue 1, dimanche à 15h.

« Je suis venu pour gagner des matchs et sortir les Girondins de leur situation. Tant qu'ils ne seront pas dans une situation confortable, je ne pourrai pas être satisfait », a déclaré David Guion, dans des propos retranscrits par Web Girondins, avant de marteler à ses joueurs : « Je veux les trois points le plus rapidement possible pour valoriser les deux matchs nuls. Je vois sur le court terme. On doit emballer le match et tout mettre en œuvre pour l'emporter. On est dans le présent. Aujourd'hui c'est Troyes, et il faut capitaliser. »

Mbaye Niang titulaire contre l'ESTAC ?

Le nouveau coach de Bordeaux a bien l’intention d’impliquer tous les joueurs de son effectif, afin de se sortir de la zone rouge de relégation en Ligue 2. Il est prêt à donner du temps de jeu à Mbaye Niang, qui n’a joué que 8 minutes à Clermont, dimanche dernier. « Tout le monde doit être prêt. Mbaye peut être une solution. Il a fait une très bonne semaine. Il monte tout doucement son niveau au travers des entrainements. Je l'ai trouvé dans la frustration face à Clermont », a annoncé le patron du staff technique du FCGB.

David Guion a aussi rappelé à son équipe que leur situation en Ligue 1 est assez critique. « Il faut être conscient de la situation et être dans la rigueur de travail. Il y a un temps pour tout. Sur le terrain, on fait ce qu'on a dit et ce qu'on a préparé. On met toute notre intention sur ce que je réclame. […] Pour gagner des matchs, il faut marquer, et pour marquer des buts il faut être relâché », a-t-il indiqué.