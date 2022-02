Bordeaux : Gros coup de pression sur le président Gérard Lopez

Publié par ALEXIS le 01 mars 2022 à 00:15

Bordeaux est dernier de la Ligue 1 et menacé de relégation en Ligue 2. Le maire s’en inquiète et veut demander des comptes à Gérard Lopez.

Bordeaux : Les Girondins menacés de relégation en 2e division

Lanterne rouge de Ligue 1 après 26 journées, Bordeaux est sérieusement menacé de relégation en Ligue 2. La direction du club a vitré Vladimir Petkovic et a nommé David Guion pour diriger l’équipe professionnelle, mais le nouvel entraîneur n’y arrive toujours pas. Ce dernier n’a certes pas concédé de défaite et est invaincu (2 matchs nuls), mais le FCGB est toujours fragile défensivement. La preuve, elle s’est fait rejoindre au score contre l’AS Monaco (1-1) au Matmut Atlantique et et face à Clermont Foot (1-1), au stade Gabriel Montpied.

Rappelons que Bordeaux est la pire défense du championnat, avec 63 buts concédés en 26 matchs disputés, soit une moyenne de 2,4 buts encaissés par match. « Bien sûr que le classement m'inquiète. Mais je suis de tempérament optimiste. Donc on verra si les fruits du mercato d’hiver sont probants. Je ferai tout en tant que maire de Bordeaux pour les encourager à rester en Ligue 1 », a déclaré Pierre Hurmic dans l'émission de France 3 Aquitaine.

Le Maire de Bordeaux veut des garanties de la part de Gérard Lopez

Vu la menace de relégation du club au scapulaire, le Maire de Bordeaux a décidé de rencontrer Gérard Lopez. « Je dois le rencontrer bientôt, on s’est vu lors du match Bordeaux-Monaco. Je lui avais déjà demandé un entretien. Il a convenu du fait qu’il fallait qu’on se voie assez rapidement. En tant que maire de Bordeaux, j'ai un certain nombre de questions à évoquer avec lui concernant la pérennité et la suite du club », a confirmé le premier officier municipal. Une démarche qui vise à avoir des garanties de la part du nouveau propriétaire des Girondins.

« Gérard Lopez a été choisi par le mandataire comme étant celui qui présentait le plus de garanties. Il y a eu un climat de confiance. Il faut lui faire confiance. Après, on verra à l'épreuve du feu. Est-ce que c’est un homme de parole et d’engagement ? Si les résultats des Girondins restent ce qu’ils sont et qu’il y a une relégation en deuxième division, est-ce que Gérard Lopez va continuer à assumer ses responsabilités et ses engagements moraux pris ? C’est là qu'on verra la solidité du personnage », a confié l’élu local, tout en rappelant qu’il « n’était pas décisionnaire » lors du rachat du FCGB par l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois.