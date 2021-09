OM Mercato : OGC Nice, Andy Delort lâche ses vérités à Marseille

Publié par Timothée Jean le 17 septembre 2021 à 11:40

Dans une longue interview accordée à Nice-Matin, Andy Delort est revenu sur sa décision de rejoindre l’OGC Nice plutôt que l’OM lors de ce mercato estival.

À la recherche d’un nouvel avant-centre pour compenser le départ de Dario Benedetto lors du dernier mercato estival, l’OM a tenté de recruter Andy Delort. L’attaquant international sort d’une belle saison avec le Montpellier HSC et son profil intéressait fortement les dirigeants marseillais. Malgré la concurrence de l’OGC Nice longtemps en pole position sur ce dossier, le président marseillais, Pablo Longoria, avait entamé des discussions avec le clan Delort afin d’arracher sa signature.

Mais après avoir longtemps fait mariner les Olympiens, le buteur de 29 ans a finalement pris la décision de s’engager avec le Gym. Lors d'un entretien avec le journal local, Andy Delort a tenu à justifier son choix. « Je ne vais rien vous cacher. Quand j’ai pris la décision de quitter Montpellier, j’ai eu pas mal d’opportunités. Il y avait notamment Nice, avec un très beau projet. On me l’a présenté, je l’ai compris. Ce club me plaît depuis pas mal d’années. Cet été, je suis venu en vacances en famille, avec ma femme et mes enfants. On avait vraiment kiffé ces deux, trois jours ici », a confié le Fennec.

La mise au point d’Andy Delort sur Marseille

Poursuivant, Andy Delort fera une grosse mise au point sur l’intérêt de l’ Olympique de Marseille. Regulièrement présenté comme un grand fan du club phocéen, l’attaquant algérien a tenu à rétablir la vérité. « Je vais mettre les choses au clair et rectifier certaines choses. J’ai dit ça (que j’étais fan de Marseille, ndlr) car mon père était fan de l’OM quand j’étais petit. Il suivait ce club dans les années 90 et m’a souvent amené avec lui au stade. Aujourd’hui, ça n’a plus rien à voir, je suis un joueur professionnel, je joue en Ligue 1 contre eux. Pour en finir avec ce débat, je suis très fier de porter le maillot du Gym, je suis bien là, ça veut tout dire », a-t-il assuré. Par cette sortie, le nouvel attaquant de l’OGC Nice met un terme à sa réputation de joueur pro-marseillais.