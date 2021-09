OM Mercato : Grosse révélation sur une recrue de Longoria !

Publié par Timothée Jean le 18 septembre 2021 à 00:04

Durant le mercato estival, le président de l’ OM a frappé un joli coup au FC Barcelone en recrutant Konrad De la Fuente. Le média ESPN est revenu sur les coulisses de ce transfert et fait d'importantes révélations.

OM Mercato : Longoria pensait à De la Fuente depuis de longue date

Le 29 septembre dernier, Konrad De la Fuente devenait officiellement la première recrue estivale de l’ Olympique de Marseille. Le président de l’ OM, Pablo Longoria, a usé de ses bonnes relations avec le FC Barcelone pour boucler son transfert. Formé au Barça, le jeune attaquant américain n’est pas venu à Marseille pour se la couler douce. Bien au contraire, il s’est rapidement adapté au style de jeu marseillais et a impressionné les Phocéens par ses accélérations et son sens du but.

Au regard de ses performances, le président de l’ Olympique de Marseille a donc eu le nez creux en allant déloger le jeune joueur de la réserve du FC Barcelone. Cependant, si Konrad De la Fuente est un joueur de l’ OM depuis plus d’un mois et ravi de ce nouveau challenge qui s'offre à lui, de nouvelles révélations sur sa venue à Marseille interviennent ces dernières heures. Le média ESPN révèle que le président de l’ OM était sur ses traces depuis de longues dates.

Pablo Longoria voulait De la Fuente à Valence

La source explique en effet que le dirigeant espagnol avait l’intention de recruter Konrad De la Fuente alors qu'il était encore directeur sportif du Valence CF. Pablo Longoria souhaitait impérativement attirer le joueur formé au Barça au sein du club Che. Les deux parties avaient même entamé les négociations avant qu'un événement ne vienne chambouler les plans du dirigeant espagnol.

Nommé à la tête de l’OM en février dernier en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, le dirigeant a alors décidé de faire venir à Marseille et a finalement eu gain de cause. Konrad De la Fuente a accepté de signer à l’ OM cet été contre un chèque de 3,5 millions d’euros. Son contrat expire en juin 2025 avec l' Olympique de Marseille.