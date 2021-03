OM : Eyraud règle ses comptes avec ses détracteurs et Tapie

Publié le 05 mars 2021 à 14:05

Jacques-Henri Eyraud, ancien président de l'OM, est revenu sur son limogeage d’il y a une semaine. En marge des explications sur la situation qui a débouché sur son départ, il a profité pour régler ses comptes avec ses détracteurs et glisser un tacle à Bernard Tapie.

OM : Eyraud, « la passion peut amener à prendre de mauvaises décisions »

Les supporters de l'OM ont eu raison de Jacques-Henri Eyraud, dont ils réclamaient le départ depuis des mois. Frank McCourt a fini par virer le président contesté, la semaine dernière. Il a été remplacé immédiatement par Pablo Longoria, précédemment directeur du football de l’Olympique de Marseille.

Une semaine après son renvoi, le dirigeant a expliqué son départ à travers une comparaison. « Le foot, et l'OM en particulier, c’est comme Game of Thrones ou Sons of Anarchy, en fait. Or, en matière de série, je préfère le code d’honneur des héros de Peaky Blinders », a-t-il glissé, dans un long entretien à So Foot.

Jacques-Henri Eyraud reconnait qu’il a donné le bâton à ses détracteurs pour le battre, lorsqu’il a par exemple déploré la présence de supporters de l'OM au sein de l'organigramme ou parmi les salariés du club. « J’ai sans doute employé des termes qui étaient excessifs et c’était du pain béni pour mes détracteurs. (…) La passion débordante dans un club de foot peut vous amener à prendre de mauvaises décisions », a expliqué le responsable limogé.

Des détracteurs bien identifiés

Contesté par les supporters ultras de façon générale, l’ex-bras droit de Frank McCourt estime qu’il s’agissait d’un groupe de personnes bien idenfiées. « La coalition qui est contre moi, je l’ai bien identifiée. Elle se compose d’abord de tous ceux qui rêvent de posséder l'OM ou de le diriger. Et puis, vous avez des salariés licenciés ou des anciens joueurs », a-t-il fait savoir, avant de préciser : « vous avez des ultras, aujourd’hui interdits de stade, qui ont commis des malversations, des prestataires écartés qui se répandent dans la presse locale ».

Pour répondre aux ex-dirigeants qui réclamaient sa tête, JHE avait pointé la gestion du club phocéen, à l’époque de Bernard Tapie. Il avait évoqué « l'OM des magouilles ». Il a insisté sur sa pensée. « Je pense que la Ligue des Champions remportée en 1993 était méritée, et que Bernard Tapie a fait des choses exceptionnelles pour ce club. Mais pas besoin de revenir aux années 90, il faut se rappeler que l’Olympique de Marseille a quand même été au premier rang de la chronique judiciaire sur les dix dernières années. Mon propos, c’était de dire qu’avec nous, cette période était terminée», a-t-il rappelé.

Tapie et son journal pointé du doigt

Le média appartenant à l'ancien propriétaire du club provençal n'a pas été épargné. « Ce journal (La Provence, ndlr) a une responsabilité évidente dans le climat actuel. Il a franchi la frontière de la diffamation et des injures publiques…», a souligné Jacques-Henri Eyraud, avant de glisser un nouveau tacle à l'ancien prorpiétaire de l'OM. « J’ai eu plein de discussions avec Bernard Tapie. La plus récente, c’était en décembre. Il m’appelait pour me dire que les propos que tenait Mourad Boudjellal étaient honteux. Je l’entends encore me dire : "c’est scandaleux, je vais monter au créneau". Peut-être parce qu’il ne supporte pas qu’un autre que lui soit propriétaire du club… Je ne sais pas », a-t-il soufflé.













