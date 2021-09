PSG Mercato : Pochettino en danger, Zinédine Zidane cité !

Publié par Timothée Jean le 17 septembre 2021 à 22:56

Après sa seconde démission du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a pas caché sa volonté de prendre du service. L’entraineur français pourrait même rebondir au PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino sous pression

Nommé entraîneur du PSG en janvier dernier, en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est lié au club parisien jusqu’en juin 2023. Mais selon plusieurs sources étrangères et locales, l’entraîneur argentin n’est pas certain d’aller au bout de son contrat au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, sa responsabilité dans le manque de cohésion de l’équipe du PSG, notamment au sein du trio offensif composé de Mbappé, Neymar et Messi, est pointée du doigt. Et si Mauricio Pochettino ne fait pas l’unanimité dans la capitale française, ce n'est pas la triste prestation de ses troupes face au FC Bruges (1-1) en Ligue des Champions qui va renforcer sa position.

Le coach recruté et soutenu par Leonardo ne parvient pas à donner une réelle identité de jeu à son équipe, préférant multiplier les changements de système et de joueurs pour un résultat globalement décevant en termes de qualité de jeu malgré un effectif XXL mis à sa disposition par les dirigeants parisiens.

Les critiques commencent donc à tomber sur le tacticien de 49 ans. Certains estiment que le coach argentin n’aurait pas les épaules assez larges pour répondre aux rêves de grandeur du PSG. Pour d’autres critiques, il faut malgré tout lui accorder du temps avant de le juger sportivement.

Doha ne lâche pas l'affaire pour Zidane

Pour l’heure, une seule chose est sûre, les dirigeants du Paris SG n'accorderont pas une carte blanche illimitée à Mauricio Pochettino. D'ailleurs, selon les indiscrétions de Iusport, la direction du Paris Saint-Germain travaillerait déjà sur sa succession. Pour le remplacer, un nom revient en haut de la liste, celui de Zinédine Zidane.

Selon les informations du média espagnol, les hautes autorités qataries du PSG feraient de l’homme aux trois ligues des champions une "option crédible" pour succéder à Pochettino. Et de son côté, le champion du Monde 2018 ne serait pas insensible à l’idée de s’assoir un jour sur le banc du club de la capitale malgré sa fibre marseillaise.

Cette option dépendra sans doute du parcours de l’entraineur argentin le long de cette saison 2021-2022. Il pourrait payer cash d'éventuelles mauvaises performances de son équipe en Uefa Ligue des champions.