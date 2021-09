PSG : Le gardien de Bruges se moque du trio offensif du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2021 à 11:05

Simon Mignolet et les siens ont passé une soirée plutôt tranquille face au PSG en permettant au FC Bruges de partager le point du match nul lors de la première journée de Ligue des champions dans le groupe A. À la fin du match, le gardien de but du club belge s’est confié en zone mixte.

Simon Mignolet : « Je n'ai pas eu tellement de boulot à faire »

Tenu en échec par une modeste équipe du FC Bruges, mercredi soir en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain fait la Une des grands médias ce matin, tant le trio offensif Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé était attendu. D’ailleurs, le gardien de but du club belge n’a pas pu s’empêcher d’envoyer un petit tacle aux trois défenseurs parisiens à l’issue de la rencontre. Au micro de RMC Sport, Simon Mignolet a souligné que malgré la présence du trio de feu annoncé par tous les médias, il a passé une soirée tranquille au Jan Breydelstadion, mercredi soir.

« Je n’ai pas tellement eu de boulot à faire. On a très bien joué collectivement. On n’a pas concédé d’occasions face à une attaque incroyable. Tu ne peux pas les marquer en un contre un, ils ont tellement de qualités pour éliminer. On a essayé de défendre collectivement pour ne pas leur laisser d’espaces. J’ai fait deux trois arrêts, pas très difficiles », a analysé l’international belge de 33 ans. Peu sollicité par les attaquants du Paris Saint-Germain, Simon Mignolet a remporté un duel face à Kylian Mbappé (23e). Puis il a repoussé une frappe de Lionel Messi dans un angle fermé, pour préserver le match nul. Le Club Bruges a tiré deux fois plus (16 tentatives, 9 pour le PSG) et cadré davantage (6 à 4) que les joueurs de Mauricio Pochettino. Qu’à cela ne tienne. Le coach argentin des Rouge et Bleu a tenu à défendre ses attaquants.

PSG : Pochettino défend ses attaquants après Bruges

Simon Mignolet s’attendait sans nul doute à une soirée beaucoup plus animée et à un tout autre scénario qu’un match nul face à l’armada parisienne. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont notamment pointés du doigt pour leur manque de réussite et leur implication défensive. Mais Mauricio Pochettino n’est pas inquiet pour ses attaquants. « Ce n’est pas un problème pour moi. Je suis content de l’effort défensif des attaquants. On doit être plus costaud dans d’autres secteurs de jeu », a répondu le successeur de Thomas Tuchel, qui a notamment expliqué que la MNM « a besoin de temps. Du temps pour travailler, afin qu’ils s’entendent. C’était clair et je l’ai expliqué ces derniers jours. On doit former une équipe. »