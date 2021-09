RC Lens : Un Sang et Or grand fan du Parisien Achraf Hakimi

Publié par Ange A. le 18 septembre 2021 à 04:30

Arrivé en France cet été, Achraf Hakimi fait déjà des émules en Ligue 1. Un défenseur du RC Lens voue une admiration particulière au latéral marocain du Paris Saint-Germain.

Achraf Hakimi modèle d’un joueur du RC Lens

À la quête d’un nouvel arrière droit suite à l’échec d’Alessandro Florenzi, le Paris Saint-Germain a misé sur Achraf Hakimi cet été. Le PSG a dégainé pas moins de 60 millions d’euros pour s’attacher les services du Marocain de 22 ans. Lequel s’est engagé pour 5 ans avec le club de la capitale. Pour ses débuts avec les Rouge et Bleu, l’ancien intériste compte un but et deux passes décisives en 7 apparitions. Suffisant pour susciter l’admiration de Jonathan Clauss. Le latéral droit du Racing Club de Lens avoue être un grand fan du défenseur parisien.

« Même si le PSG joue à 4 derrière, il évolue comme un piston. Le mec est là-bas dans le coin quand le PSG défend et tout là-haut sur son aile quand Paris attaque. Sans me jeter des fleurs, je pense être un bon piston, et je sors parfois d’un match en étant content de moi, mais quand je vois Hakimi, Dumfries ou d’autres, je me dis que je suis encore loin de ce que certains sont capables de faire », a expliqué l’arrière droit de Lens au site officiel de la Ligue 1.

De belles promesses pour Clauss avec le Racing

Admiratif d’Achraf Hakimi, Jonathan Clauss réalise tout autant un début de saison canon avec le RC Lens. Le Sang et Or a déjà inscrit un but et délivré trois passes décisives en 5 journées de Ligue 1 Uber Eats. Le défenseur lensois semble parti pour réaliser un nouvel exercice de haut vol avec le club artésien. La saison dernière, sa première au Racing, il avait marqué à trois reprises et offert sept passes décisives en 34 rencontres. Au vu de sa saison, son nom avait même circulé un temps pour prendre la succession d’Hakimi à l’Inter Milan.