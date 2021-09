PSG Mercato : Navas, Donnarumma, Raiola lâche une bombe à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 18 septembre 2021 à 14:16

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le PSG s’est offert une belle concurrence dans ses cages où Keylor Navas régnait déjà en maître depuis 2019. Mino Raiola, l’agent de l’ancien gardien de but de l’AC Milan, s’est prononcé sur le sujet avec une déclaration fracassante.

Mercato PSG : Donnarumma bientôt numéro 1 devant Navas ?

En allant chercher Gianluigi Donnarumma cet été à la fin de son contrat à l’AC Milan, le Paris Saint-Germain avait les idées très claires en ce qui concerne le gardien de but de 22 ans. Malgré les performances remarquables de Keylor Navas depuis son arrivée en provenance du Real Madrid en septembre 2019 contre un chèque de 15 millions d’euros, le club de la capitale aimerait voir l’international italien s’imposer dans les perches. Cela ne fait aucun doute et son agent, Mino Raiola, l'a d'ailleurs confirmé lors d’un entretien avec La Rai.

« Je suis désolé de la façon dont Gigio a été traité. Il a fait un choix de vie, il n'y a pas eu de trahison. Il aurait pu partir il y a 4 ans, mais il ne l'a pas fait », a d’abord regretté Mino Raiola sur les injures à l’endroit de son poulain pour son choix de quitter l’AC Milan avant d’ajouter : « s’il était proche de la Juventus ? Je pense que la Juve a encore un grand regret de ne pas l'avoir pris. Et pas seulement la Juventus. »

Concernant la concurrence au Paris SG entre son protégé et l’international costaricien de 34 ans, celui qui représente également les intérêts de Paul Pogba est cash sur le sujet : « actuellement au PSG, il n'y a pas de combat entre Gigio et Navas, mais il n'y a pas d'histoire, Donnarumma sera titulaire. » Une sortie qui prend carrément le contre-pied de la position de l’entraîneur des Rouge et Bleu sur le même sujet.

La position de Mauricio Pochettino

En conférence de presse avant le match nul de Ligue des Champions entre le FC Bruges et le Paris Saint-Germain (1-1), Mauricio Pochettino a ouvertement fait savoir qu’il ne compte pas établir de hiérarchie au poste de gardien de but. Le coach argentin a expliqué qu’il préfère prendre sa décision concernant celui qui va être titulaire match après match.

« La concurrence Navas - Donnarumma ? Je déciderai match après match. La réalité, c'est que le fait d'avoir deux grands gardiens ça élève la concurrence et donc ça élève le niveau. Ce n'est que bénéfique pour nous. Tous les joueurs qui arrivent savent le niveau d'exigence qu'il y a. À chaque fois, ce sera mes décisions, elles seront prises à chaque match », a confié Pochettino. D’ailleurs, la légende italienne Gianluigi Buffon partage cette façon de procéder.