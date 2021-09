PSG Mercato : Donnarumma, Navas, le choix de Pochettino est tombé

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2021 à 19:26

Cette saison, le PSG dispose de deux gardiens de classe mondiale avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Alors que le poste de portier fait beaucoup parler dans la capitale, Mauricio Pochettino sait comment régler le problème.

Pochettino a pris sa décision entre Donnarumma et Navas

De passage en conférence de presse mardi après-midi, à la veille du match nul (1-1) de la 1re journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions face au FC Bruges, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a été interrogé sur la concurrence au poste de gardien de but. Mauricio Pochettino n’a pas tranché entre Keylor Navas, le titulaire habituel, et Gianluigi Donnarumma, arrivé gratuitement cet été en provenance de l'AC Milan, le coach argentin expliquant notamment qu’il va décider match après match.

« La concurrence Navas - Donnarumma ? Je déciderai match après match. La réalité, c'est que le fait d'avoir deux grands gardiens ça élève la concurrence et donc ça élève le niveau. Ce n'est que bénéfique pour nous. Tous les joueurs qui arrivent savent le niveau d'exigence qu'il y a. À chaque fois, ce sera mes décisions, elles seront prises à chaque match », a déclaré le successeur de Thomas Tuchel. Une position entièrement partagée par la légende Gianluigi Buffon.

Mercato PSG : Buffon lâche son conseil à Pochettino

Dans une interview accordée à BeIN Sports, Gianluigi Buffon a livré son point de vue sur la rude concurrence au poste de gardien de but entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’éphémère portier du Paris SG partage la position de Mauricio Pochettino. En effet, l’actuel dernier rempart de Parme Calcio estime qu’il n’y a pas lieu d’établir une hiérarchie précise entre l’international italien de 22 ans et l’expérimenté Costaricien de 34 ans.

« Si une équipe comme le PSG a deux gardiens très forts comme c’est le cas, pourquoi dire que l’un est titulaire et l’autre numéro 2 ? Parce que sincèrement, ça ne serait pas juste. Il faut voir les prestations en match pour décider qui va jouer. Quand tu as deux gardiens de très grande qualité, c’est dommage de choisir l’un ou l’autre. Et d’ailleurs, pourquoi en choisir un ? Il faut que les deux aient la possibilité de jouer », a expliqué l’ancien numéro de la Juventus Turin et de la Squadra Azzurra.