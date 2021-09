LOSC : Le constat de Gourvennec après le derby perdu à Lens

Publié par Ange A. le 19 septembre 2021 à 02:35

Opposé au RC Lens ce samedi à Bollaert, le Lille OSC est retombé dans ses travers. Le LOSC s’est incliné (0-1) dans le derby du Nord. Jocelyn Gourvennec n’a pas caché son amertume après la nouvelle contreperformance des siens.

Le RC Lens tient sa revanche sur le LOSC

Champion de France en titre et bourreau du RC Lens la saison dernière, le Lille OSC est à la peine en ce début de saison. Le LOSC s’est incliné sur le plus petit des scores face à Lens à Bollaert samedi. Une petite revanche pour les Sang et or qui avaient été défaits lors des deux confrontations entre les deux équipes la saison dernière. Avec ce nouveau revers, déjà le troisième en six matchs de championnat, les Dogues confirment leur début de saison compliqué. Suite à cette défaite, Lille ne pointe provisoirement qu’à la 13e place du classement. Son bourreau du soir est dauphin du Paris Saint-Germain. Entraîneur lillois, Jocelyn Gourvennec a livré son analyse après la défaite de son équipe.

L’amertume de Jocelyn Gourvennec après Lens

Pour le coach du Lille OSC, le résultat est sévère, tant ses poulains ont « très bien défendu ». L’entraîneur du LOSC regrette juste le manque de réalisme de ses joueurs face au RC Lens. Il révèle que son équipe a eu « du mal à ouvrir le score, à concrétiser [ses] occasions, ça veut dire qu’il faut encore plus travailler, ne rien lâcher ». Largué au classement, le coach lillois appelle au réveil de ses poulains pour recoller aux premières places. « On prend du retard en championnat, on n’est pas à notre place, les joueurs en ont bien conscience, et aujourd’hui même si ce que l’on propose est très cohérent, c’est pas suffisant et il faut faire encore plus d’effort », a poursuivi le technicien. Lequel va tenter de renouer avec la victoire mercredi contre le Stade de Reims à Pierre Mauroy.