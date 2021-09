PSG - OL : Pochettino et ses stars reçoivent une mise en garde

Publié par Ange A. le 19 septembre 2021 à 10:30

Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Avant cette affiche, Thierry Henry a adressé un message au coach du PSG, Mauricio Pochettino, et sa horde de stars.

Le précieux conseil de Thierry Henry avant PSG - OL

Leader du championnat, le Paris Saint-Germain reste sur une entrée en matière ratée en Ligue des champions. Mercredi, le PSG a été contraint au match nul par les Belges du FC Bruges (1-1). Attendu pour cette affiche, le trio d’attaque Messi-Neymar-Mbappé n’a pas été à la hauteur. Après cette contreperformance, Paris passe un gros test ce dimanche soir avec la réception de l’Olympique Lyonnais. Pour Thierry Henry, il importe de « trouver l’équilibre ». « Alors oui, on veut voir Messi, Neymar et Mbappé, mais contre les grosses équipes, ça ne va pas forcément être évident. On aura déjà un avant-goût avec le match contre Lyon dimanche, mais je le rappelle : ils vont devoir trouver un équilibre », a confié l’ancien buteur des Bleus aujourd’hui consultant sur Prime Video.

Les raisons de la première ratée de la MNM selon Henry

Pour Thierry Henry, il est normal que le trio d’attaque du Paris Saint-Germain cherche encore des repères comme à Bruges. « Ce n’était pas évident. Mais il faut rappeler que c’était la première fois qu’ils jouaient ensemble. Le plus important, ce sera de trouver l’équilibre. Il faut que les stars se mettent au diapason si elles veulent toutes être sur le terrain. À l’entraîneur Mauricio Pochettino de jouer », a souligné l’ancien capitaine des Gunners. Reste maintenant à savoir si la mayonnaise prendra face l’OL. Réponse dans quelques heures.